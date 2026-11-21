SAN GIORGIO CANAVESE – Un’esplosione ha svegliato San Giorgio Canavese intorno alle 4 di questa mattina, sabato 21 novembre, durante un tentativo di furto al bancomat di una banca. Il forte boato ha spaventato i residenti della zona, ma fortunatamente non si registrano feriti.

A riferire quanto accaduto è il sindaco, Marco Baudino, che ha raggiunto il luogo dell’esplosione poco dopo le 4.30 per verificare le condizioni delle persone che abitano nelle vicinanze. Non risultano danni gravi alle abitazioni, anche se alcune finestre hanno riportato la rottura dei vetri. Ingenti, invece, i danni alla struttura bancaria, ancora da quantificare.

L’area interna della piazza è stata transennata per consentire ai carabinieri, intervenuti sul posto, di effettuare gli accertamenti e ricostruire la dinamica del tentato furto.

Il Comune invita i cittadini a rispettare le delimitazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata, lasciando alle forze dell’ordine lo spazio necessario per svolgere le indagini.

Dalle 7 la piazza risulta inoltre chiusa al traffico veicolare.

Baudino ha espresso vicinanza ai residenti che hanno vissuto momenti di paura e ringraziato i carabinieri per il tempestivo intervento.

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