TORINO – Carlos Alcaraz conquista la finale delle Nitto ATP Finals di Torino al termine di una grande battaglia contro Ben Shelton. Lo spagnolo, dopo aver perso il primo set, cambia marcia e si impone in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6(1), al termine di due ore e un minuto di gioco.

Una vittoria di carattere, costruita grazie alla capacità di reagire alle difficoltà e di esprimere il suo miglior tennis nei momenti decisivi. Davanti al pubblico dell’Inalpi Arena, il numero 3 del mondo dimostra ancora una volta la propria mentalità vincente.

Shelton domina il primo set

L’americano parte con grande aggressività e mette subito in difficoltà Alcaraz. Grazie a un servizio potente e a un gioco molto offensivo, Shelton conquista immediatamente il break e si porta sul 4-1.

Lo spagnolo fatica a trovare il ritmo e non riesce a contrastare l’intensità dell’avversario. In alcuni momenti sembra anche limitato nei movimenti, probabilmente a causa del problema alla coscia sinistra, fasciata con un vistoso bendaggio.

Shelton mantiene il vantaggio senza concedere occasioni e chiude il primo set 6-3, confermando un ottimo approccio alla partita.

La reazione dello spagnolo: arriva il pareggio

Nel secondo set Alcaraz cambia atteggiamento. Aumenta la precisione dei colpi da fondo campo, trova maggiore continuità negli scambi e comincia a mettere sotto pressione Shelton.

Il momento decisivo arriva nell’ottavo game. Lo spagnolo costruisce due palle break grazie a una serie di ottimi rovesci e riesce a strappare il servizio all’americano alla prima occasione utile.

Alcaraz non si ferma e conquista anche il game successivo, chiudendo il set 6-3. La partita torna così in equilibrio e tutto si decide nel terzo parziale.

Tie-break perfetto: Alcaraz chiude 7-1

L’ultimo set è molto equilibrato. Entrambi i giocatori difendono con efficacia i propri turni di battuta e nessuno riesce a trovare il break decisivo. Shelton continua a puntare sulla potenza del servizio, mentre Alcaraz risponde con qualità e precisione.

Il parziale si decide quindi al tie-break. Ed è proprio nel momento più importante che lo spagnolo mostra tutta la sua superiorità: alza il livello del gioco, aumenta l’intensità e concede pochissimo all’avversario.

Il risultato è netto: 7-1. Alcaraz completa la rimonta, conquista la partita e festeggia con un urlo liberatorio davanti al pubblico torinese, prima di abbracciare Shelton a rete.

Per Alcaraz è la seconda finale alle ATP Finals

Con questo successo lo spagnolo raggiunge la sua seconda finale alle ATP Finals, dopo quella persa lo scorso anno contro Jannik Sinner. Porta inoltre a 13 la striscia di vittorie consecutive e resta imbattuto sul cemento indoor in questa stagione.

La semifinale conferma anche la sua capacità di superare le difficoltà fisiche. Dopo il problema alla gamba sinistra accusato durante la fase a gironi contro Medvedev, Alcaraz è riuscito a portare a termine un’altra partita impegnativa senza evidenti limitazioni nei movimenti.

Domenica la finale per il titolo

Ora per Alcaraz c’è l’ultimo ostacolo: conquistare per la prima volta il prestigioso trofeo di fine stagione. La finale è in programma domenica alle ore 18:00 e il suo avversario sarà Alexander Zverev oppure Daniil Medvedev, protagonisti della seconda semifinale.

Dopo la rimonta contro Shelton, lo spagnolo può guardare con fiducia all’ultimo appuntamento del torneo. A Torino lo attende una nuova sfida per completare una settimana da protagonista.

Il doppio Arevalo-Pavic contro Harrison-Skupski

Grande spettacolo all’Inalpi Arena di Torino, dove Marcelo Arevalo e Mate Pavic conquistano la finale del doppio superando le teste di serie numero 2, Christian Harrison e Neal Skupski, al termine di una semifinale combattutissima: 7-6(10), 6-7(7), 10-7.

Una partita ricca di emozioni, decisa nei momenti più delicati. Nel tie-break del primo set Arevalo e Pavic annullano tre set point prima di portarsi in vantaggio. Nel secondo parziale non riescono invece a sfruttare un match point e cedono il tie-break agli avversari.

Ma la coppia salvadoregna-croata non si arrende. Nel super tie-break ritrova concentrazione e qualità, imponendosi per 10-7 e conquistando il pass per la finale.

Per Arevalo e Pavic è la seconda finale insieme a Torino, dopo quella raggiunta nel 2024. Domenica alle 15 proveranno a conquistare il titolo contro la coppia francese Arribage e Olivetti.

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