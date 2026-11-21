TORINO – Il tennis esce dai campi e diventa teatro-danza nel centro di Torino. Questa mattina, in via Roma, davanti alla Galleria San Federico, dieci attori hanno partecipato a “Catch the ball!”, un flashmob ideato e curato da Andrea Carozzi nell’ambito degli eventi organizzati per le Nitto ATP Finals 2026.

La performance, durata circa trenta minuti, ha raccontato attraverso il movimento il lavoro dei raccattapalle, figure spesso poco visibili ma fondamentali durante le partite. Correre, piegarsi, raccogliere e consegnare le palline sono gesti ripetuti che, nello spettacolo, diventano una vera e propria coreografia.

La rappresentazione si è sviluppata in tre momenti: nella prima parte gli attori si sono trasformati simbolicamente in palline da tennis, poi hanno esplorato i movimenti atletici tipici del gioco. Nel finale anche alcuni oggetti di uso quotidiano, come un orologio, un grappolo d’uva e un gelato, sono diventati palline da afferrare.

L’iniziativa fa parte del calendario di appuntamenti promosso da Regione Piemonte, Città di Torino e Camera di commercio in occasione delle ATP Finals.

Intanto, la manifestazione si avvicina al gran finale, con le ultime sfide all’Inalpi Arena che decreteranno il campione dell’edizione 2026. Il programma degli eventi collaterali proseguirà tra sabato 21 e domenica 22 novembre con “Tennis Takes Over”, una serie di appuntamenti dedicati a musica, arte, fotografia e cultura in diversi luoghi della città.

La chiusura è prevista domenica sera alle OGR Torino con “The Final Set”, la festa conclusiva delle ATP Finals 2026.

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