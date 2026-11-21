TORINO – Tre persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’indagine della Polizia di Stato su otto scippi commessi a Torino tra maggio e agosto 2026. Gli indagati sono gravemente sospettati, a vario titolo e in concorso, di aver preso di mira soprattutto anziani e persone vulnerabili, strappando loro collane e gioielli dopo averli seguiti per strada.

I colpi sarebbero stati messi a segno nei quartieri Barriera di Milano e Madonna di Campagna. Per spostarsi rapidamente e fuggire, il gruppo avrebbe utilizzato spesso monopattini elettrici. Le vittime avevano più di 70 o 80 anni e, in alcuni casi, difficoltà motorie.

Le indagini dei Falchi della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura di Torino, si sono basate sull’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, sulle testimonianze e sui contenuti pubblicati dagli indagati sui social network.

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati gioielli ritenuti compatibili con quelli sottratti, oltre a telefoni cellulari, denaro contante e capi di abbigliamento utili agli accertamenti. Per il possesso degli oggetti preziosi, alcune persone sono state inoltre denunciate.

L’operazione ha portato anche all’arresto di un quarto uomo, trovato nell’abitazione di uno degli indagati con circa 120 grammi di hashish. È accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Torino: per tre indagati sono state applicate misure cautelari, con custodia in carcere e arresti domiciliari. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità degli indagati dovrà essere accertata con sentenza definitiva, nel rispetto della presunzione di innocenza.

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