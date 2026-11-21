TORTONA – Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Tortona mentre cercava di sottrarre olio motore dai serbatoi di alcuni camion parcheggiati in un’area di cantiere.

L’uomo è stato sorpreso in flagranza mentre prelevava circa 100 litri di olio, utilizzando una pompa idraulica e alcuni tubi. Con sé aveva anche un’accetta e diversi attrezzi da scasso.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato 13 grammi di cocaina. I controlli sono stati estesi anche all’abitazione del 40enne, dove sono stati recuperati altri 200 litri di gasolio, conservati in dieci taniche, e ulteriori 100 litri di olio motore.

I Carabinieri hanno sequestrato l’automobile e gli strumenti utilizzati per il furto. L’intervento è scattato nell’ambito dei controlli intensificati nella zona dopo alcune segnalazioni relative all’aumento di episodi simili.

Dopo la convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria, per l’uomo è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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