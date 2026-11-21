CUNEO – Prima vittoria in campionato per l’Acqua Sant’Anna Cuneo, che nell’anticipo della sesta giornata di regular season supera la Rana Verona per 3-1 (23-25, 25-21, 25-21, 27-25). Davanti a oltre 2.500 spettatori al Palasport di San Rocco Castagnaretta, la squadra di coach Matteo Battocchio conquista tre punti importanti contro una delle formazioni più attrezzate del torneo.

Dopo aver perso il primo set, i biancoblù hanno reagito, migliorando la ricezione e trovando maggiore efficacia in attacco. Cuneo si è così aggiudicata i due parziali successivi, per poi resistere alla rimonta degli ospiti nel quarto set, chiuso ai vantaggi sul 27-25.

Protagonista della serata è stato Poriya, autore di 27 punti e premiato come MVP della partita. Per lui anche cinque ace al servizio. Ottima prova anche dell’opposto francese Nathan Feral, che ha chiuso con il 60% di positività in attacco su 45 palloni giocati.

Verona, allenata da Fabio Soli, aveva sorpreso in avvio schierando Keita nel ruolo di opposto al posto di Paul Buchegger. Una scelta che ha contribuito alla conquista del primo set, ma che non ha impedito a Cuneo di prendere progressivamente il controllo della partita. Il successivo ingresso di Buchegger non è bastato agli scaligeri per ribaltare il risultato.

“Sono contento di aver vinto contro una grande squadra, ma soprattutto di aver vinto”, ha commentato Feral. “Sappiamo di poter battere tutti. Questa settimana siamo scesi in campo con un unico obiettivo: conquistare la vittoria, non semplicemente giocare bene”.

Soddisfatto anche coach Matteo Battocchio, che ha voluto sottolineare il lavoro svolto dalla squadra e dallo staff: “Sono molto contento per i ragazzi, perché stanno lavorando bene e meritavano una soddisfazione del genere”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Quando i risultati non arrivano, ci si chiede spesso che cosa si stia sbagliando. Ma se la squadra gioca bene, significa che lo staff sta lavorando bene. Se poi non riesce a vincere, quello diventa un problema mio”.

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