TORINO – Una settimana di interventi sulle strade e sui marciapiedi di Torino, tra riparazioni della rete fognaria, nuove asfaltature, manutenzioni e lavori per rendere più sicuri gli incroci. Da lunedì 23 novembre sono previsti diversi cantieri, con possibili ripercussioni sul traffico e sul trasporto pubblico.

Fognatura e trasporti

L’intervento più rilevante riguarda il guasto alla rete fognaria all’incrocio tra corso Unione Sovietica, corso Lepanto e corso Bramante. I lavori, già iniziati, proseguiranno per tutta la prossima settimana. Da lunedì 23 novembre la linea 4 sarà interrotta in corrispondenza del cantiere e sostituita da navette su gomma.

Incroci più sicuri

Proseguono anche gli interventi per migliorare la sicurezza stradale. In largo Re Umberto, tra corso Sommeiller e corso Einaudi, i nuovi semafori sono già in funzione e dotati di dispositivi per le persone non vedenti. Restano da completare alcune sistemazioni dei marciapiedi, senza conseguenze sul traffico.

Avanzano secondo programma anche i cantieri in piazza Hermada, all’incrocio tra corso Quintino Sella e corso Gabetti, e in corso Unione Sovietica, all’intersezione con via Passo Buole e via Rignon. Entro il 30 novembre è previsto lo spegnimento dei vecchi impianti semaforici, che saranno sostituiti da Iren e riattivati nel giro di un paio di settimane.

Asfaltature in diversi quartieri

Sono in fase di completamento i lavori in corso Brunelleschi, tra via Monte Cucco e via Lancia, e in Lungo Dora Voghera. Da lunedì partiranno invece le asfaltature in strada Altessano e in corso Unione Sovietica. In quest’ultimo caso il cantiere interesserà la carreggiata centrale sul lato ovest, tra piazzale Caio Mario e via Plava. I lavori, che prevedono la rimozione del vecchio strato superficiale e la posa del nuovo asfalto, dureranno circa cinque giorni.

Interventi localizzati sono previsti anche in via Gorizia, tra via Barletta e corso Sebastopoli, e in via Farinelli, tra corso Unione Sovietica e via Palmiro Togliatti, rotatoria compresa. In via Gorizia saranno vietati la sosta e il transito delle biciclette su entrambe le carreggiate. In via Farinelli scatteranno invece il divieto di sosta e di fermata, con rimozione forzata.

Sono già iniziati i lavori in corso Vittorio Emanuele II, tra via Cesana e via Revello. Da mercoledì 25 novembre sarà interessata anche via Carena. In base all’avanzamento del cantiere potranno poi partire gli interventi in piazza Moncenisio e via Salbertrand.

Marciapiedi e accessibilità

Proseguono le manutenzioni dei marciapiedi e gli interventi per eliminare le barriere architettoniche. In via Genova sarà rifatto un tratto di circa 80 metri, sostituendo la pavimentazione in asfalto deteriorata. La durata prevista è di una settimana.

Lavori per migliorare l’accessibilità sono in programma anche agli incroci tra via degli Artisti e via Luigi Tarino e tra via Lorenzo Martini e corso San Maurizio. Gli interventi interesseranno i marciapiedi e comporteranno divieti di sosta e rimozione forzata. Se necessario, le strade potranno essere chiuse al traffico tra le 8 e le 17.

Dal 23 novembre saranno inoltre sostituite alcune lastre dei marciapiedi in corso Regina Margherita, all’altezza del civico 134/M, e in via Cernaia, tra piazza Solferino e via Confienza.

Potature in corso Francia

Fino al 4 dicembre proseguiranno gli interventi sul verde in corso Francia, con potature e abbattimenti di alberi nella fascia oraria tra le 8 e le 16. Nelle zone interessate sarà vietata la sosta sulle banchine alberate e lungo alcuni tratti delle carreggiate laterali, con rimozione forzata. Potranno inoltre essere disposte chiusure temporanee delle carreggiate. All’altezza del civico 334 sono previste anche restringimenti delle semicarreggiate nord e sud.

Cantieri sulle reti dei sottoservizi

Dal 23 novembre Iren Energia avvierà la posa della rete di teleriscaldamento in via Pio Foà, tra via Cellini e via Menabrea, nella zona di corso Bramante. Saranno vietate sosta e fermata su entrambi i lati della strada e in prossimità dell’incrocio con via Cellini e via Menabrea. Il transito sarà consentito soltanto ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Nello stesso periodo Ireti eseguirà scavi in diverse zone della città. In via Moncalieri, tra i civici 258 e 266, il traffico sarà regolato a senso unico alternato, mentre sarà vietata la sosta su entrambi i lati. In piazza Merano sarà chiuso il tratto tra corso Moncalieri e il civico 4.

Chiusure al traffico sono previste anche in via San Massimo, nei tratti tra via Des Ambrois e via Principe Amedeo e tra via Mazzini e via dei Mille. In quest’ultimo tratto sarà rifatta anche la pavimentazione. Entrambi i tratti saranno interessati dal divieto di sosta.

Altri lavori interesseranno la zona di largo Giachino. Saranno chiusi al traffico alcuni tratti di via Vibò, via Roccavione e via Cardinal Massaia, con divieti di sosta e rimozione forzata. Sul lato sud-ovest di largo Giachino, tra via Foligno e via Orvieto, sarà inoltre vietato il passaggio pedonale sul marciapiede e la sosta.

Gli interventi sulle strade e sugli incroci rientrano, in parte, nel programma “Torino Cambia – Spazi che uniscono”, sostenuto da Fondazione CRT con un investimento complessivo di 32 milioni di euro per la manutenzione delle strade e degli spazi pubblici.

I cantieri potranno causare rallentamenti e modifiche alla circolazione. Il Comune consiglia di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di valutare percorsi alternativi. Il calendario dei lavori potrà subire variazioni in caso di maltempo o imprevisti.

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