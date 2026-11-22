CronacaTorino
72enne trovato morto in una bealera al Villaretto a Torino: nessun segno di violenza o trauma
Secondo la prima valutazione del medico legale, intervenuto sul posto, l’uomo potrebbe essere stato colto da un malore
VILLARETTO – Non presentava segni di violenza né traumi il corpo dell’uomo di 72 anni recuperato senza vita nella notte di domenica 22 novembre 2026 da una bealera nella zona di strada del Villaretto, a Torino. Secondo la prima valutazione del medico legale, intervenuto sul posto, l’uomo potrebbe essere stato colto da un malore.
Il recupero del corpo è stato effettuato dai vigili del fuoco del comando di corso Regina Margherita, con il supporto dei sommozzatori del nucleo del comando provinciale. I sanitari del 118 di Azienda Zero, arrivati sul luogo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle volanti della polizia di Stato, che stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte.
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