LENTA – Un’auto con cinque ragazzi a bordo, quattro dei quali minorenni, si è ribaltata sulla strada provinciale 594, nel territorio comunale di Lenta, nel Vercellese, prendendo fuoco subito dopo. Il drammatico scontro stradale si è verificato intorno alle 3.35 della notte. Il bilancio è di un minorenne morto sul colpo e quattro giovani feriti, trasportati in tre diversi ospedali della zona.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, il veicolo stava percorrendo la provinciale quando, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell’auto. Il mezzo è uscito di strada, si è capovolto sulla carreggiata e, subito dopo il ribaltamento, è stato avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Per uno dei passeggeri, un ragazzo minorenne, non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Un secondo minorenne, rimasto gravemente ferito, è stato stabilizzato sul posto e trasferito in codice rosso all’ospedale Maggiore della Carità di Novara. Altri due ragazzi sono stati accompagnati in codice giallo all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. Il quinto giovane, che ha riportato ferite lievi, è stato invece trasportato in codice verde all’ospedale di Biella.

I vigili del fuoco hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza il veicolo. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro stradale e accertare le cause della perdita di controllo.

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