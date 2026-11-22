TORTONA – Grande vittoria per il Derthona Basket, che supera l’Armani Milano per 83-80 al termine di una partita combattuta fino agli ultimi secondi. Davanti al pubblico della Nova Arena, i Leoni riescono a imporsi su una delle squadre più forti del campionato grazie a un’ottima prova collettiva e a un finale giocato con grande lucidità.

Primo tempo equilibrato

L’avvio è caratterizzato da diversi errori da entrambe le parti. Tortona trova i primi punti soprattutto con Olejniczak e Gorham, ma Milano riesce a prendere momentaneamente il controllo della gara. I padroni di casa restano in partita grazie a Vital, autore di due triple nel primo quarto, che si chiude sul 20-21 per gli ospiti.

Anche nel secondo periodo le due squadre procedono a strappi. Milano prova ad allungare fino al +6, ma il Derthona reagisce aumentando l’intensità in difesa. Maddox firma cinque punti consecutivi e contribuisce al parziale che permette ai bianconeri di tornare avanti. All’intervallo, però, l’Armani conserva un punto di vantaggio: 37-38.

Il Derthona sorpassa e prova la fuga

Dopo la pausa Milano riparte meglio e si porta sul 38-44. La risposta dei Leoni, però, è immediata: Gorham trova due canestri, Maddox segna da tre punti e Tortona torna in vantaggio.

La partita rimane in equilibrio anche nella seconda parte del quarto. Jallow, Eboua e i compagni riescono a costruire un piccolo margine e, alla terza sirena, il Derthona è avanti 54-53.

Finale da brividi: Tortona resiste e vince

La svolta arriva nell’ultimo quarto. Alibegovic apre con due triple consecutive, Eboua aggiunge punti importanti e Vital colpisce ancora dalla distanza. Il parziale di 12-3 permette ai padroni di casa di allungare fino al 66-56.

Il Derthona continua a condurre e arriva anche sul +12, ma Milano non si arrende. L’Olimpia recupera progressivamente lo svantaggio e, nell’ultimo minuto, torna a soli tre punti di distanza (78-75). Hall segna una tripla che porta gli ospiti sul 78-80 a 14 secondi dalla fine.

Nel momento decisivo, però, Tortona mantiene la calma. Dopo un libero di Gorham, Hubb si presenta in lunetta e realizza i tiri che chiudono la partita.

Alla Nova Arena finisce 83-80: il Derthona firma una vittoria di prestigio contro Milano e festeggia insieme al proprio pubblico un successo costruito con carattere, intensità e lucidità nei momenti decisivi.

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