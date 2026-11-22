TORINO – La Reale Mutua Basket Torino cade al Pala Gianni Asti contro la Dole Basket Rimini, che si impone per 53-71 nell’undicesima giornata di campionato. Una serata difficile per la formazione di coach Paolo Moretti, costretta a inseguire fin dal primo quarto a causa delle difficoltà offensive e della maggiore fisicità degli avversari.

I gialloblù, però, non si arrendono e nella seconda parte della gara riescono a recuperare uno svantaggio di 19 punti, arrivando fino al -2 e riaccendendo le speranze del pubblico di casa. Nel finale, tuttavia, Torino perde lucidità e Rimini ne approfitta per allungare nuovamente, chiudendo la partita con un divario di 18 punti.

Primo tempo difficile per i gialloblù

L’inizio della partita è equilibrato, ma Rimini trova subito un importante punto di riferimento sotto canestro in Stephens, che raggiunge la doppia cifra personale già nei primi cinque minuti.

Torino prova a rispondere, ma fatica a trovare soluzioni offensive, soprattutto dopo i primi cambi. Gli ospiti ne approfittano e chiudono il primo quarto con un parziale di 7-0, portandosi sul 21-10.

Le difficoltà della Reale Mutua proseguono anche nel secondo periodo. La difesa di Rimini limita le iniziative dei padroni di casa, che trovano il primo canestro dal campo soltanto al 17′. Gli ospiti arrivano così fino al +16 (30-14), trascinati anche dalle giocate di Demps.

Nel finale del primo tempo Torino riesce a reagire e a ridurre parzialmente lo svantaggio, andando all’intervallo sul 23-34.

La reazione di Torino: dal -19 al -2

Al rientro in campo, Rimini continua a sfruttare la propria superiorità fisica, soprattutto a rimbalzo, e mantiene il controllo della partita. Stephens si conferma protagonista sotto canestro e gli ospiti raggiungono il massimo vantaggio sul 47-28.

Quando la partita sembra ormai indirizzata, Torino trova però le energie per reagire. La squadra di Moretti aumenta l’intensità difensiva e comincia a costruire la rimonta, con Corgnati tra i protagonisti della reazione.

Il parziale di 14-4 nella parte finale del terzo quarto riporta i gialloblù sul 42-51, riaprendo l’incontro.

La spinta prosegue anche nell’ultimo periodo. Torino difende con maggiore aggressività, corre in contropiede e trova con Harvey il canestro del 51-53, arrivando a un solo possesso di distanza dagli avversari. Il Pala Gianni Asti torna a crederci, ma proprio nel momento più importante la Reale Mutua perde precisione e commette alcuni errori.

Rimini chiude la partita nel finale

Dopo il timeout chiamato da coach Dell’Agnello, Rimini ritrova fiducia grazie alle iniziative di Simioni e Udom. Torino non riesce a mantenere il ritmo della rimonta e gli ospiti piazzano un parziale conclusivo di 18-2, che fissa il risultato sul 71-53.

Una sconfitta dal punteggio pesante, soprattutto considerando la reazione mostrata dai torinesi nella seconda metà dell’incontro.

Moretti: “Troppa poca qualità e attenzione ai dettagli”

Al termine della partita, coach Paolo Moretti ha sottolineato le difficoltà della squadra e la mancanza di continuità nella prestazione:

“Partita di qualità insufficiente per poter provare a vincere. La seconda parte del primo quarto ha creato il solco che ci ha messo in affanno e in una situazione di rincorsa durata per gran parte della gara. Il nostro sforzo per rimontare è stato reso vano da una sequenza a noi sfavorevole, con il fallo tecnico e un paio di azioni poco lucide. Troppa poca qualità e troppa poca attenzione ai dettagli che fanno la differenza”.

Martedì si torna in campo contro Caserta

La Reale Mutua aggiorna così il proprio bilancio stagionale a sei vittorie e quattro sconfitte. Non c’è però molto tempo per pensare alla battuta d’arresto: martedì alle 20.30 Torino tornerà in campo al Pala Gianni Asti per affrontare la JuveCaserta 2021, nel recupero della quinta giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta Rai.

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