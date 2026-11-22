BARDONECCHIA -Un uomo di 27 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato al Traforo del Frejus, mentre stava lasciando l’Italia a bordo di un autobus diretto in Francia. L’uomo viaggiava sulla tratta Milano-Lione e ha mostrato agli agenti una carta d’identità svizzera che ha subito insospettito gli operatori.

Il controllo è stato effettuato dagli agenti della Polizia di Frontiera di Bardonecchia, impegnati nei servizi contro la criminalità transfrontaliera. Alla richiesta di esibire un documento di identificazione, il giovane ha consegnato la carta, sulla cui autenticità sono emersi fin da subito alcuni dubbi.

Accompagnato negli uffici di frontiera per ulteriori verifiche, il 27enne è stato sottoposto a controlli più approfonditi, che hanno confermato i sospetti: il documento era contraffatto.

Gli accertamenti tecnici hanno evidenziato diverse anomalie nella carta d’identità, tra cui una stampa di qualità non conforme agli originali, caratteristiche grafiche irregolari e sistemi di sicurezza non funzionanti. Anche le verifiche con lampade a raggi ultravioletti hanno confermato che il documento era falso.

Al termine dei controlli, il giovane è stato arrestato con l’accusa di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi validi per l’espatrio e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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