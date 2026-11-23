VOLPIANO – Ci saranno modifiche alla circolazione dellla linea SFM 1 Rivarolo-Chieri per i lavori infrastrutturali programmati dalle ore 17:00 del 28 e per tutta la giornata del 29 novembre 2026.

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) eseguirà interventi propedeutici alla rimozione del ponte ferroviario provvisorio presente nel comune di Volpiano, nel tratto tra Volpiano e Settimo.

Inoltre, verrà eseguito il completamento dei lavori per la realizzazione del sottopasso stradale a seguito della soppressione del passaggio a livello di via Regione Cravero (ex PL 10). E interesseranno la linea SFM 1 del Servizio Ferroviario Metropolitano (Rivarolo-Chieri), nella tratta compresa tra Torino Stura e Rivarolo.

L’investimento complessivo per l’opera ammonta a circa nove milioni di euro.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale Trenitalia (Gruppo FS) ha riprogrammato l’offerta con servizio bus nella tratta tra Torino Stura e Rivarolo per i treni della linea SFM 1 con fermate intermedie in tutte le stazioni previste dalla linea.

L’orario del bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

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