TORINO – Quanto successo questa mattina in corso Matteotti a Torino avrebbe potuto avere risvolti ben più tragici: un albero è crollato finendo sulla strada. Non prima, però, di aver abbattuto un lampione e danneggiato una auto in sosta.

Cosa è successo

Attimi di apprensione questa mattina intorno alle 8.30 in corso Matteotti, all’angolo con via Principe Amedeo II, a poca distanza da corso Vinzaglio, dove un grosso ippocastano si è improvvisamente schiantato al suolo invadendo l’intera carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione, l’albero – un esemplare vetusto alto circa venti metri – ha ceduto spezzandosi proprio alla base del tronco, nel punto di innesto nel terreno. Nel crollo, la pianta ha travolto un palo dell’illuminazione pubblica che, piegandosi, è finito contro una automobile, una Audi Q3 parcheggiata a bordo strada, mandando in frantumi il parabrezza e danneggiando uno specchietto retrovisore. Fortunatamente, al momento dell’impatto non transitavano pedoni né veicoli in quel tratto e non si registrano feriti.

Restano ancora da chiarire le cause esatte del cedimento, tanto più che l’albero era stato recentemente ispezionato nell’ambito del piano di monitoraggio periodico del verde pubblico cittadino.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale, i tecnici del Comune e le squadre di Iren. Per consentire le operazioni di sgombero in totale sicurezza, i vigili hanno disposto la chiusura immediata di corso Matteotti in direzione Porta Susa. Mentre gli operatori comunali lavoravano al taglio del tronco e alla rimozione dei rami, i tecnici Iren hanno provveduto a mettere in sicurezza e rimuovere sia il palo divelto sia il cavo e il lampione sospeso a esso collegati.

L’interdizione al traffico del tratto stradale ha paralizzato la circolazione della zona per gran parte della mattinata. La situazione è risultata particolarmente critica anche per la stretta vicinanza con i varchi della Ztl, le cui restrizioni restano attive fino alle 10.30, complicando ulteriormente i percorsi alternativi per gli automobilisti.

Foto La Stampa Torino

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