SAN GIORGIO CANAVESE – Uno dei ladri della banda che ha fatto esplodere il bancomat a San Giorgio Canavese nella notte di sabato 21 novembre si era ferito gravemente. I carabinieri lo hanno cercato nei pronto soccorso degli ospedali della zona e lo hanno rintracciato a Chivasso, dove era andato a farsi medicare.

Da lui sono riusciti a rintracciare anche i suoi due complici arrestati dopo la perquisizione delle case. Nelle abitazioni i militari hanno trovato un fucile calibro 9 Flobert con 21 cartucce oltre a un vero e proprio arsenale di materiale esplosivo, fra cui un centinaio di candelotti ad alto potenziale.

Il ferito è stato denunciato e ora si trova all’ospedale Cto di Torino in prognosi riservata. Gli investigatori stanno cercando di capire se i tre della banda siano responsabili di altri colpi con le stesse modalità nei paesi della zona.

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