BIANDRATE – Un sinistro stradale si è verificato nella giornata di ieri, domenica 22 novembre, poco dopo le 9 sull’A4, nei pressi dell’uscita di Biandrate, in direzione Milano.

Qui il conducente di una automobile si è schiantato contro il guardrail. A bordo del veicolo erano presenti anche tre minori, poi trasportati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non risultano gravi.

Nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli.

I soccorsi sulla A4

La squadra dei vigili del fuoco di Novara ha aiutato i quattro occupanti a uscire dall’abitacolo in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario del 118, gli operatori della società autostradale e la polizia stradale per i rilievi del caso.

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