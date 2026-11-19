NOVARA – Dalle prime ore di questa mattina è in corso un servizio di ordine pubblico coordinato dalla questura di Novara per lo sgombero, la messa in sicurezza e chiusura dell’ex hotel “Arena”, situato a Novara in Baluardo Massimo d’Azeglio a Novara, nel complesso condominiale “La rotonda”.

Lo sgombero

Da tempo, l’albergo versava in stato di abbandono, permettendo da qualche tempo anche l’accesso abusivo all’interno, sia per passare la notte che per attività illecite.

Essendo contiguo al complesso condominiale “La Rotonda”, nell’ultimo periodo erano aumentate le rimostranze di una parte dei condomini e della cittadinanza novarese, cosa che ha portato prefettura, questura e Comune di Novara, anche a seguito di specifico Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a intervenire attraverso l’individuazione di una ditta che potesse, in fase di sgombero, chiudere definitivamente anche gli accessi.

Durante l’operazione di polizia sono stati individuati 5 soggetti, tutti con plurimi precedenti di polizia per spaccio, furto, lesioni, ricettazione e violenza sessuale, tutti denunciati anche per violazione di domicilio a seguito di denuncia presentata dalla proprietà.

All’intervento hanno collaborato la polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e la polizia locale di Novara.

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