MONDOVI’ – Rubano il tabernacolo della chiesa del Sacro Cuore, nel quartiere Altipiano di Mondovì: molto probabilmente credevano di trovare oro o preziosi, invece hanno trovato solo le ostie consacrate.

L’episodio è avvenuto nella notte tra ieri e oggi, lunedì 23 novembre. Non trovando preziosi hanno abbandonato la refurtiva a un chilometro di distanza dalla parrocchia, in via Primo Alpini.

A ritrovare il tabernacolo con al suo interno le ostie consacrate sono stati i carabinieri che lo hanno riconsegnato al parroco. La struttura non sembra aver subito gravi danni e la chiesa non presenta segni di effrazione.

Ora i carabinieri di Mondovì stanno indagando sull’accaduto partendo dall’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadina per risalire agli autori del colpo.

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