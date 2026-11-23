TORINO – La pm Fabiola D’Errico ha chiesto una condanna a 16 anni di reclusione per Paolo Ferri, il quarantenne accusato di aver ucciso la madre, Luciana Cat Berro, nella loro abitazione di Caselle Torinese. Per l’imputato è stata chiesta anche l’applicazione della misura di sicurezza della Rems per almeno quattro anni.

La richiesta è stata formulata durante la discussione finale davanti alla Corte d’assise di Torino, presieduta da Loretta Bianco. Ferri è accusato di aver ucciso la madre, 65 anni, colpendola con una pistola sparachiodi utilizzata negli allevamenti per l’abbattimento degli animali.

I fatti risalgono alla notte tra il 24 e il 25 gennaio 2026. La donna era stata raggiunta da diversi colpi e aveva riportato ferite gravissime. A chiamare i soccorsi, intorno alle 3 di notte, era stato lo stesso figlio. Luciana Cat Berro era stata trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove era morta dopo quattro giorni di agonia.

La difesa chiede l’assoluzione per vizio totale di mente

Di segno opposto la posizione della difesa. L’avvocata Ilenia Caratozzolo, che assiste Paolo Ferri, ha chiesto l’assoluzione dell’imputato sostenendo che al momento dei fatti fosse totalmente incapace di intendere e di volere a causa di un vizio totale di mente.

L’avvocata Stefania Agagliate, legale di parte civile, ha invece avanzato una richiesta di provvisionali per complessivi circa un milione e mezzo di euro.

Il procedimento proseguirà il prossimo 30 novembre, quando la Corte d’assise tornerà a riunirsi. La vicenda giudiziaria dovrà chiarire le responsabilità dell’uomo e valutare la sua condizione psichica al momento dell’omicidio.

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