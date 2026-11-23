TORINO – È stato annullato Amici di Piero, il concerto benefico previsto il 7 dicembre 2026 alle OGR di Torino. Per i biglietti acquistati direttamente alle OGR è possibile chiedere il rimborso dal 23 novembre al 20 dicembre.

La Fondazione Caterina Farassino ha comunicato la cancellazione dell’edizione 2026 con una decisione presa insieme agli Amici di Piero e alle OGR, dopo una valutazione delle condizioni necessarie a preservare la finalità solidale dell’iniziativa.

Il rimborso per i biglietti acquistati alle OGR

Chi ha acquistato il biglietto direttamente alle OGR può inviare la richiesta di rimborso entro il 20 dicembre 2026 a biglietteria@ogrtorino.it. Dopo la conferma, potrà recarsi personalmente alla biglietteria nei tempi e secondo le modalità concordati, presentando il biglietto acquistato.

Il rimborso è previsto esclusivamente in contanti e non può essere ricevuto a distanza. La comunicazione riportata dalla testata non specifica le modalità per eventuali acquisti attraverso altri canali.

La storia del concerto benefico

La maratona musicale ricorda Piero Maccarino, cantante e fonico, e Caterina Farassino, fotografa. Nel tempo ha sostenuto progetti per bambini e minori in condizioni di difficoltà socioeconomica.

Fondazione e OGR hanno espresso l’auspicio che l’interruzione sia soltanto una pausa e che possano nascere nuove occasioni di collaborazione. Le modalità di rimborso dei biglietti già acquistati saranno comunicate anche attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione e della biglietteria.

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