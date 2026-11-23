TORINO – Da ex locale commerciale a sei appartamenti, senza le necessarie autorizzazioni. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale di Torino durante un controllo effettuato lo scorso 5 novembre nel quartiere Vanchiglietta. L’immobile, sottoposto a lavori di ristrutturazione, era stato interessato da interventi per ricavare sei nuove unità abitative, tra monolocali e bilocali.

L’operazione è stata condotta dal Reparto Polizia Edilizia e Urbanistica insieme ai tecnici del Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità della Città di Torino. Durante il sopralluogo, gli operatori hanno accertato che la superficie dell’immobile originario era stata suddivisa in sei piccoli alloggi attraverso importanti interventi edilizi, tra cui la realizzazione di soppalchi con strutture metalliche.

Lavori senza permesso di costruire

Dagli accertamenti è emerso che il cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale era stato avviato senza il necessario permesso di costruire. Inoltre, il Comune aveva già dichiarato inefficace la documentazione presentata per i lavori, chiedendo ulteriori chiarimenti e integrazioni prima di poter autorizzare l’intervento.

Sono state riscontrate anche irregolarità relative alle opere strutturali: mancavano infatti il progetto e la necessaria denuncia per gli interventi realizzati in zona sismica.

Sei acquirenti denunciati e appartamenti sotto sequestro

Per i rappresentanti delle società coinvolte nei lavori e nella compravendita degli immobili, oltre che per i sei acquirenti delle future abitazioni, è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria. Alcuni degli acquirenti erano presenti durante il sopralluogo.

Le ipotesi di reato riguardano le violazioni della normativa edilizia e urbanistica, in particolare il cambio di destinazione d’uso senza autorizzazione e la realizzazione di opere strutturali senza i necessari adempimenti.

Per tutti e sei gli appartamenti è stato disposto il sequestro preventivo, successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori responsabilità di altri soggetti coinvolti nell’intervento.

Quasi cento controlli dall’inizio dell’anno

L’operazione rientra nell’attività di contrasto agli abusi edilizi condotta dalla Polizia Locale e dagli uffici tecnici comunali. Dall’inizio dell’anno sono già 93 le verifiche effettuate a Torino per individuare lavori realizzati senza i necessari titoli autorizzativi o in difformità rispetto a quanto previsto.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Per tutte le persone coinvolte resta quindi valida la presunzione di non colpevolezza fino a un’eventuale sentenza definitiva.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese