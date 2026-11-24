BORGO SAN DALMAZZO – A Borgo San Dalmazzo tre venticinquenni sono stati denunciati per rissa dopo le indagini sui danni a sei auto in sosta nella notte di Halloween. Uno dei tre è accusato anche di danneggiamento aggravato.

I giovani risiedono a Caraglio, Cuneo e Borgo San Dalmazzo. Per il venticinquenne di Caraglio, al quale sono contestati i danni alle vetture, i carabinieri hanno proposto il divieto di ritorno nel comune di Borgo.

La lite e i danni alle vetture

L’episodio risale alla notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2026, in via Medaglie d’Oro. Le sei auto parcheggiate avevano riportato danni ai cristalli; i proprietari avevano presentato denuncia ai carabinieri.

Secondo la ricostruzione, prima dei danneggiamenti ci sarebbe stata una lite tra i tre giovani, degenerata in rissa. Il venticinquenne di Caraglio avrebbe poi colpito le auto, ritenendo che appartenessero ai due con cui aveva discusso.

Per ricostruire gli spostamenti dei giovani, i carabinieri hanno esaminato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le denunce riguardano ipotesi di reato e le responsabilità personali restano da accertare.

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