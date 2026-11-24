TORINO – Dopo le offese razziste, il consigliere della Città di Torino Abdullahi Ahmed non intende restare a guardare. Ahmed ha presentato questa mattina una denuncia alle autorità competenti per i primi 100 messaggi d’odio ricevuti negli ultimi giorni attraverso i social network e altri canali digitali.

I messaggi oggetto della denuncia contengono – spiega il consigliere – «gravi contenuti di carattere razzista, intimidatorio e violento, comprese esplicite minacce di morte e incitamenti all’odio. Tali episodi si inseriscono nel clima di tensione generatosi a seguito della recente polemica che ha coinvolto il consigliere in seguito al post pubblicato dall’Onorevole Vannacci».

«Nessuna critica politica può giustificare minacce, insulti razzisti o inviti alla violenza. Per questo ho deciso di denunciare formalmente i primi 100 messaggi ricevuti, affinché venga affermato un principio semplice ma fondamentale: il confronto democratico non può trasformarsi in odio e intimidazione» dichiara Abdullahi.

La denuncia rappresenta un primo passo di tutela personale e istituzionale, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di violenza verbale, discriminazione e razzismo, sia online sia offline.

«Non si tratta soltanto di difendere me stesso, ma di difendere il diritto di ogni persona a partecipare alla vita pubblica senza essere bersaglio di minacce o campagne d’odio. Continuerò a svolgere il mio ruolo con determinazione, nel rispetto dei valori democratici e costituzionali. L’odio non è un’opinione, è un reato» conclude Ahmed.

Il consigliere era stato già bersaglio di una ventata di offese ingiustificate e razziste sui social nel marzo scorso, dopo un post pubblicato su Instagram dopo aver votato al referendum costituzionale.

Negli ultimi giorni, una nuova campagna d’odio aveva colpito Ahmed: prima sono stati vandalizzati i manifesti elettorali con il suo nome, poi numerosi commenti offensivi, con insulti di matrice razzista e islamofoba a lui indirizzati, sono piovuti sotto al post in risposta a Vannacci. Il generale si era espresso infatti sul consigliere comunale di Torino scrivendo in un post “Non moriremo democristiani, ma islamici con la pelle scura” e “Se non facciamo nulla questo è il destino dell’Occidente e dell’Italia”, concludendo con la promozione del suo nuovo libro.

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