TORINO – È tuttora in corso l’occupazione nel Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino, iniziata ieri sera. In via Pietro Giuria, in realtà, a essere occupata è solo l’aula C: l’ateneo ha comunicato che le lezioni previste in quell’aula nel corso della giornata sono state ricollocate nelle sale limitrofe, e che non ci sono state limitazioni alle attività didattiche, che proseguono regolarmente in presenza. Nel pomeriggio, nell’aula occupata è stato organizzato un dibattito sul nucleare.

Intanto, in una nota il direttore del dipartimento di Fisica, Paolo Gambino, ha voluto precisare l’estraneità dei progetti di ricerca attualmente in corso a Fisica da «sistemi d’arma o lo sviluppo di tecnologie a duplice uso, civile e militare. Il Dipartimento non riceve finanziamenti dall’industria bellica. Tutti gli accordi di ricerca più recenti prevedono espressamente che le applicazioni della ricerca siano limitate all’ambito civile».

«Nel nostro Dipartimento ci occupiamo soprattutto di ricerca fondamentale» – prosegue nella nota -«Studiamo, tra gli altri temi, l’astrofisica, le particelle elementari, le teorie di campo e di stringa, la turbolenza, il clima e l’ottica quantistica. Sviluppiamo inoltre le tecnologie necessarie per condurre gli esperimenti in questi ambiti. Tra le linee di ricerca con applicazioni più dirette figurano la fisica medica, la fisica applicata ai beni culturali e la fisica dello stato solido.

Da oltre due anni, un gruppo di lavoro del Dipartimento esamina tutti gli accordi con enti esterni prima che siano sottoposti all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. Per ciascun accordo, il gruppo valuta con particolare attenzione i possibili impieghi civili e militari dei risultati della ricerca. Questa attività è stata avviata prima dell’istituzione dell’Osservatorio sui Rischi d’uso delle Attività universitarie (ORA), che svolge una funzione analoga a livello di Ateneo.

I finanziamenti alla ricerca provenienti da imprese private rappresentano una quota molto limitata del totale. Le risorse provengono in prevalenza da enti di ricerca, programmi di finanziamento regionali, nazionali ed europei e fondazioni».

Tra le ragioni della protesta studentesca che da ieri si è estesa a Torino anche alla facoltà di Fisica, ci sono la contrarietà alla guerra, al riarmo e all’utilizzo delle conoscenze scientifiche in ambito militare. Il collettivo promotore denuncia inoltre la precarietà nel mondo della ricerca, la devastazione ambientale e la mancanza di finanziamenti. Contestate anche le politiche statali di austerità e il carovita.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese