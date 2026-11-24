NOVARA – La Regione Piemonte stanzia 9 milioni di euro per realizzare le infrastrutture pubbliche necessarie all’insediamento di Silicon Box nell’area di Agognate, a Novara. La Giunta regionale ha approvato la misura finanziaria e lo schema di accordo con il Comune, che avrà il compito di attuare gli interventi a servizio del nuovo stabilimento per l’assemblaggio avanzato e il collaudo dei semiconduttori.

Il finanziamento rappresenta un nuovo passaggio nell’iter del cosiddetto Vulcan Project, che prevede un investimento complessivo di circa 3,2 miliardi di euro e la creazione di 1.600 posti di lavoro diretti. L’avvio dei lavori per la realizzazione dello stabilimento è previsto nei primi mesi del 2027.

La decisione della Regione arriva dopo la presentazione ufficiale del progetto e la posa simbolica della prima pietra, avvenute il 9 novembre a Novara. Alla cerimonia avevano partecipato, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente della Regione Alberto Cirio, l’assessore regionale alle Attività produttive Andrea Tronzano, il sindaco Alessandro Canelli e i rappresentanti di Silicon Box e Invitalia.

Gli interventi finanziati

I 9 milioni di euro saranno destinati alla progettazione e alla realizzazione delle opere pubbliche necessarie per collegare lo stabilimento alla rete dei servizi e garantirne l’accessibilità.

Tra gli interventi previsti figurano le infrastrutture idriche e i collegamenti in fibra ottica, la realizzazione della strada di cantiere con i relativi allacciamenti e il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto pubblico locale. Le opere dovranno servire sia durante la fase di costruzione sia quando lo stabilimento entrerà in funzione.

Le risorse saranno distribuite su tre anni: 3,6 milioni di euro nel 2026, 4,5 milioni nel 2027 e 900 mila euro nel 2028. Il Comune di Novara sarà responsabile della realizzazione degli interventi, mentre la Regione garantirà il finanziamento e il coordinamento amministrativo attraverso un accordo tra le due amministrazioni.

Secondo il cronoprogramma approvato, le opere dovranno essere completate e collaudate entro il 31 dicembre 2028.

Regione e Comune: “Un investimento strategico per il territorio”

Il presidente della Regione Alberto Cirio e gli assessori Andrea Tronzano e Matteo Marnati hanno definito lo stanziamento un ulteriore passo verso la realizzazione di un investimento industriale di rilevanza internazionale.

La Regione, hanno spiegato, ha seguito il progetto fin dalle prime fasi, collaborando con il Governo e le istituzioni locali per creare le condizioni necessarie all’insediamento. Le risorse serviranno a dotare l’area di Agognate dei collegamenti e dei servizi indispensabili per la costruzione e il funzionamento dello stabilimento.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Novara Alessandro Canelli, che ricopre il ruolo di commissario straordinario per la realizzazione dell’investimento. Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale e ha definito il finanziamento regionale un passaggio necessario per accompagnare il progetto verso la fase operativa.

Il primo stabilimento europeo di Silicon Box

Silicon Box, multinazionale con sede a Singapore, ha scelto Novara per realizzare il suo primo impianto europeo. Lo stabilimento sarà specializzato nel packaging avanzato e nel testing dei semiconduttori, tecnologie fondamentali per la produzione di componenti destinati a numerosi settori industriali, dall’intelligenza artificiale alla transizione digitale.

L’investimento, pari a circa 3,2 miliardi di euro, dovrebbe generare 1.600 posti di lavoro diretti, oltre alle ricadute economiche e occupazionali sull’indotto.

L’operazione è stata riconosciuta dal Governo come di preminente interesse strategico nazionale. La Commissione europea ha inoltre autorizzato un sostegno pubblico di circa 1,3 miliardi di euro, gestito attraverso Invitalia.

Il progetto si inserisce negli obiettivi del Chips Act europeo, il programma dell’Unione europea che punta a rafforzare la capacità produttiva e l’autonomia tecnologica del continente nel settore dei semiconduttori.

Con l’approvazione dei 9 milioni di euro, la Regione Piemonte avvia ora il percorso per la sottoscrizione dell’accordo con il Comune di Novara e la programmazione delle opere pubbliche necessarie all’insediamento. Un passaggio infrastrutturale che accompagna il progetto industriale verso l’apertura del cantiere.

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