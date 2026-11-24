TORINO – Il meteo a Torino di mercoledì 25 novembre sarà caratterizzato da una giornata decisamente perturbata, con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge deboli previste per gran parte della giornata. Le precipitazioni potrebbero risultare persistenti, con un accumulo complessivo stimato intorno ai 20 millimetri, mentre le temperature resteranno piuttosto basse: la minima sarà di 5°C e la massima non supererà i 7°C. La presenza di una circolazione depressionaria sul Nord Ovest favorirà condizioni instabili su tutto il territorio piemontese, con fenomeni più diffusi nella prima parte della giornata e una possibile attenuazione nel pomeriggio. I venti saranno deboli, inizialmente da Nord-Nordovest e successivamente da Est-Nordest. Non risultano allerte meteo attive per Torino.

Mattino: cielo coperto e piogge sulla città

Le prime ore di mercoledì saranno caratterizzate da condizioni decisamente grigie. Su Torino prevarranno cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da precipitazioni deboli che potranno interessare la città già dalla mattinata. Il peggioramento sarà parte di una fase instabile più ampia, destinata a coinvolgere sia le pianure occidentali sia quelle orientali del Piemonte, oltre alle zone pedemontane. Non si esclude che in alcune aree della regione le precipitazioni possano assumere carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle ore iniziali della giornata. Per il capoluogo, tuttavia, la previsione indica piogge deboli e diffuse, con un accumulo complessivo giornaliero stimato in 20 millimetri. La temperatura minima si attesterà sui 5°C, mentre i venti saranno deboli da Nord-Nordovest.

Pomeriggio: possibile attenuazione delle precipitazioni

Nel corso del pomeriggio la situazione potrebbe concedere una temporanea tregua. Le piogge sono infatti previste in attenuazione sulle pianure piemontesi, con la possibilità di una pausa asciutta anche sul territorio torinese. Si tratterà però di una fase di relativa tranquillità all’interno di una giornata ancora dominata dalla nuvolosità, senza segnali di schiarite significative o di un ritorno a condizioni stabili. Il cielo resterà quindi molto nuvoloso o coperto, mentre le temperature raggiungeranno il loro valore massimo, senza andare oltre i 7°C. I venti saranno deboli e proverranno da Est-Nordest, mantenendo una ventilazione complessivamente poco intensa. La pausa pomeridiana non escluderà una ripresa dei fenomeni nelle zone montane, dove le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso alle quote più elevate.

Sera: ancora nuvole, temperature basse e instabilità sulle montagne

In serata il tempo resterà prevalentemente grigio, con condizioni ancora influenzate dalla circolazione depressionaria. Per Torino non è indicato un nuovo peggioramento particolarmente marcato rispetto alle ore precedenti, ma il contesto rimarrà quello di una giornata perturbata, con un cielo coperto e temperature in progressivo calo verso i valori minimi. Sulle Alpi, invece, la situazione sarà più invernale: sono previste deboli nevicate, con fenomeni in intensificazione dalla sera sui settori settentrionali. Lo zero termico a Torino sarà intorno ai 1.070 metri, un dato che evidenzia il sensibile abbassamento della quota dello zero termico e il contesto più freddo che accompagnerà il peggioramento. Per la città non risultano al momento allerte meteorologiche.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 26 novembre: giornata variabile, con possibilità di piogge leggere;

giornata variabile, con possibilità di piogge leggere; Venerdì 27 novembre: cielo prevalentemente nuvoloso, senza ulteriori dettagli sulle precipitazioni;

cielo prevalentemente nuvoloso, senza ulteriori dettagli sulle precipitazioni; Sabato 28 novembre: condizioni variabili, con nubi sparse e possibili schiarite.

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