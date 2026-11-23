Torino, previsioni meteo del 24 novembre 2026
Martedì 24 novembre nuvole in aumento a Torino e pioggia debole in serata: attesi 3 mm, con temperature tra 5 e 9°C.
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TORINO – Cambia il tempo a Torino, dove la giornata di domani, martedì 24 novembre, sarà caratterizzata da una nuvolosità in progressivo aumento e dall’arrivo delle prime deboli precipitazioni in serata. Dopo una mattinata con nubi alternate a qualche schiarita, il cielo tenderà gradualmente a diventare più coperto, fino a favorire piogge deboli nelle ore serali, con un accumulo previsto di circa 3 millimetri. Le temperature si manterranno piuttosto contenute per il periodo: la minima sarà di 5°C, mentre la massima non supererà i 9°C. I venti saranno deboli, inizialmente da Nord-Nordovest e in seguito da Est-Sudest. Non sono attualmente segnalate allerte meteo per il capoluogo piemontese. Torino vivrà una giornata in due fasi: inizialmente il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e temporanee schiarite, mentre dal pomeriggio la nuvolosità tenderà a diventare sempre più compatta. Il cambiamento sarà più evidente verso sera, quando sono attese le prime deboli piogge. Il contesto regionale conferma un peggioramento soprattutto sulle pianure occidentali e sulle zone pedemontane, dove non si escludono anche rovesci.
Al mattino nuvole alternate a schiarite e temperature intorno ai 5°C
La giornata inizierà con una situazione ancora relativamente tranquilla, anche se il cielo non sarà completamente sereno. Su Torino sono previste nubi sparse alternate a schiarite, con qualche temporaneo spazio di sole soprattutto nelle prime ore. Le temperature partiranno da una minima di 5°C, rendendo il risveglio piuttosto fresco, mentre la ventilazione sarà debole e proverrà da Nord-Nordovest. Non sono attese precipitazioni durante la mattinata, ma il quadro atmosferico inizierà gradualmente a cambiare con l’avvicinarsi delle ore centrali. Le infiltrazioni umide in arrivo favoriranno infatti un aumento progressivo della nuvolosità, destinato a diventare più evidente nella seconda parte del giorno.
Nel pomeriggio il cielo diventa più coperto: massima di 9°C
Con il passare delle ore le schiarite tenderanno a ridursi e le nubi occuperanno progressivamente il cielo del capoluogo. Il pomeriggio sarà quindi caratterizzato da una nuvolosità in aumento, con condizioni via via più grigie e meno favorevoli. La temperatura massima raggiungerà appena i 9°C, mantenendo un clima freddo e tipicamente autunnale. Anche i venti cambieranno direzione, disponendosi da Est-Sudest, ma resteranno deboli. Il peggioramento sarà più evidente verso la fine del pomeriggio, quando il cielo potrà presentarsi molto nuvoloso o coperto in vista delle precipitazioni previste in serata. Sarà quindi una seconda parte della giornata decisamente diversa rispetto alle prime ore del mattino.
In serata arrivano deboli piogge: attesi circa 3 millimetri
Il momento più instabile è previsto proprio nelle ore serali. La copertura nuvolosa diventerà più compatta e potrà lasciare spazio a deboli piogge, con un accumulo stimato intorno ai 3 millimetri. Si tratterà, secondo le indicazioni disponibili, di fenomeni contenuti, ma sufficienti a segnare il ritorno delle precipitazioni dopo le condizioni più asciutte delle ore precedenti. Il peggioramento si inserisce in un contesto regionale caratterizzato da nubi diffuse e possibili rovesci sulle aree occidentali e pedemontane. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1.468 metri. Non sono previste allerte meteo per Torino, ma sarà opportuno tenere conto della possibilità di pioggia negli spostamenti serali.
Tendenza meteo Torino
- Mercoledì 25 novembre: giornata ancora caratterizzata dalla possibilità di pioggia;
- Giovedì 26 novembre: atteso un miglioramento, con cielo poco nuvoloso;
- Venerdì 27 novembre: aumento della nuvolosità, con condizioni prevalentemente nuvolose.
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