TORINO – Cambia il tempo a Torino, dove la giornata di domani, martedì 24 novembre, sarà caratterizzata da una nuvolosità in progressivo aumento e dall’arrivo delle prime deboli precipitazioni in serata. Dopo una mattinata con nubi alternate a qualche schiarita, il cielo tenderà gradualmente a diventare più coperto, fino a favorire piogge deboli nelle ore serali, con un accumulo previsto di circa 3 millimetri. Le temperature si manterranno piuttosto contenute per il periodo: la minima sarà di 5°C, mentre la massima non supererà i 9°C. I venti saranno deboli, inizialmente da Nord-Nordovest e in seguito da Est-Sudest. Non sono attualmente segnalate allerte meteo per il capoluogo piemontese. Torino vivrà una giornata in due fasi: inizialmente il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e temporanee schiarite, mentre dal pomeriggio la nuvolosità tenderà a diventare sempre più compatta. Il cambiamento sarà più evidente verso sera, quando sono attese le prime deboli piogge. Il contesto regionale conferma un peggioramento soprattutto sulle pianure occidentali e sulle zone pedemontane, dove non si escludono anche rovesci.

Al mattino nuvole alternate a schiarite e temperature intorno ai 5°C

La giornata inizierà con una situazione ancora relativamente tranquilla, anche se il cielo non sarà completamente sereno. Su Torino sono previste nubi sparse alternate a schiarite, con qualche temporaneo spazio di sole soprattutto nelle prime ore. Le temperature partiranno da una minima di 5°C, rendendo il risveglio piuttosto fresco, mentre la ventilazione sarà debole e proverrà da Nord-Nordovest. Non sono attese precipitazioni durante la mattinata, ma il quadro atmosferico inizierà gradualmente a cambiare con l’avvicinarsi delle ore centrali. Le infiltrazioni umide in arrivo favoriranno infatti un aumento progressivo della nuvolosità, destinato a diventare più evidente nella seconda parte del giorno.

Nel pomeriggio il cielo diventa più coperto: massima di 9°C

Con il passare delle ore le schiarite tenderanno a ridursi e le nubi occuperanno progressivamente il cielo del capoluogo. Il pomeriggio sarà quindi caratterizzato da una nuvolosità in aumento, con condizioni via via più grigie e meno favorevoli. La temperatura massima raggiungerà appena i 9°C, mantenendo un clima freddo e tipicamente autunnale. Anche i venti cambieranno direzione, disponendosi da Est-Sudest, ma resteranno deboli. Il peggioramento sarà più evidente verso la fine del pomeriggio, quando il cielo potrà presentarsi molto nuvoloso o coperto in vista delle precipitazioni previste in serata. Sarà quindi una seconda parte della giornata decisamente diversa rispetto alle prime ore del mattino.

In serata arrivano deboli piogge: attesi circa 3 millimetri

Il momento più instabile è previsto proprio nelle ore serali. La copertura nuvolosa diventerà più compatta e potrà lasciare spazio a deboli piogge, con un accumulo stimato intorno ai 3 millimetri. Si tratterà, secondo le indicazioni disponibili, di fenomeni contenuti, ma sufficienti a segnare il ritorno delle precipitazioni dopo le condizioni più asciutte delle ore precedenti. Il peggioramento si inserisce in un contesto regionale caratterizzato da nubi diffuse e possibili rovesci sulle aree occidentali e pedemontane. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1.468 metri. Non sono previste allerte meteo per Torino, ma sarà opportuno tenere conto della possibilità di pioggia negli spostamenti serali.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 25 novembre: giornata ancora caratterizzata dalla possibilità di pioggia;

giornata ancora caratterizzata dalla possibilità di pioggia; Giovedì 26 novembre: atteso un miglioramento, con cielo poco nuvoloso;

atteso un miglioramento, con cielo poco nuvoloso; Venerdì 27 novembre: aumento della nuvolosità, con condizioni prevalentemente nuvolose.

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