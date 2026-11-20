TORINO – Le previsioni meteo a Torino per sabato 21 novembre 2026 annunciano una giornata all’insegna del bel tempo, con sole splendente, cieli sereni e nessuna pioggia. L’alta pressione continuerà a interessare il Piemonte, garantendo condizioni atmosferiche stabili su Torino e sulle principali località della provincia. Le temperature saranno comprese tra una minima di 7°C e una massima di 15°C, mentre lo zero termico si attesterà a 2.272 metri. I venti saranno moderati da Nord-Nordovest al mattino, in attenuazione nel pomeriggio con provenienza da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo prevista sul territorio.

Al mattino sole e temperature fresche: minima di 7°C

Le prime ore di sabato 21 novembre saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature fresche. La minima prevista a Torino sarà di 7°C, con condizioni tipicamente autunnali soprattutto nelle prime ore della giornata. Il sole sarà già protagonista dal mattino, senza particolari addensamenti nuvolosi. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordovest, accompagnando la prima parte della giornata. Non sono previste precipitazioni e non si segnalano fenomeni meteorologici significativi. Anche sulle aree pedemontane e sulle pianure circostanti il quadro resterà stabile, grazie alla presenza dell’alta pressione.

Nel pomeriggio il sole accompagnerà la giornata, con massime di 15°C

Nel pomeriggio il tempo continuerà a essere soleggiato e asciutto, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere una massima di 15°C, rendendo le ore centrali della giornata più gradevoli rispetto al mattino. La ventilazione tenderà ad attenuarsi: i venti diventeranno deboli e ruoteranno da Est-Sudest. Lo zero termico, previsto intorno ai 2.272 metri, confermerà il quadro di stabilità atmosferica che interesserà il Piemonte. Non sono attesi rovesci né fenomeni precipitativi. Il pomeriggio sarà quindi il momento più mite della giornata, con condizioni ideali per godersi il sole in città e nei dintorni di Torino.

In serata ancora cieli sereni e nessuna pioggia

Le condizioni meteorologiche resteranno stabili anche in serata. Il cielo continuerà a presentarsi prevalentemente sereno o poco nuvoloso, senza segnali di peggioramento e con precipitazioni assenti anche nelle ore serali. Dopo il tramonto le temperature tenderanno naturalmente a diminuire, riportando un clima più freddo rispetto alle ore centrali. Non sono tuttavia previste criticità e non risultano allerte meteo attive.

Tendenza meteo Torino

Domenica 22 novembre: possibile arrivo di piogge leggere, con un aumento della nuvolosità;

possibile arrivo di piogge leggere, con un aumento della nuvolosità; Lunedì 23 novembre: situazione in miglioramento, con cieli poco nuvolosi;

situazione in miglioramento, con cieli poco nuvolosi; Martedì 24 novembre: nuvolosità più presente, con cieli prevalentemente nuvolosi.

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