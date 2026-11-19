TORINO – Dopo le nuvole e le deboli piogge dei giorni precedenti, venerdì 20 novembre torna il bel tempo a Torino. Le previsioni indicano una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, con condizioni stabili e assenza di precipitazioni. Il miglioramento sarà favorito dalla presenza di un campo di alta pressione sul Nord Ovest, che garantirà una situazione meteorologica più tranquilla anche sul capoluogo piemontese. Le temperature saranno comprese tra una minima di 7°C e una massima di 14°C. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordovest al mattino, per poi indebolirsi e ruotare a Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo prevista. A Torino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, senza fenomeni significativi. Non sono attese piogge e anche il contesto termico sarà relativamente mite nelle ore centrali, con una massima prevista di 14°C. La differenza tra le temperature del mattino e quelle pomeridiane sarà piuttosto evidente: nelle prime ore si avvertirà un clima più fresco, mentre durante il giorno il sole contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole.

Mattino: cielo sereno e aria fresca, minima di 7°C

La giornata inizierà con condizioni prevalentemente stabili e cieli sereni o poco nuvolosi. Non sono previste precipitazioni e la presenza del sole accompagnerà le prime ore della mattinata. La temperatura minima si attesterà intorno ai 7°C, rendendo necessario un abbigliamento più pesante soprattutto nelle prime ore e durante gli spostamenti. I venti saranno moderati da Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere un clima fresco. Nonostante le temperature mattutine, il quadro meteorologico sarà favorevole, senza particolari elementi di instabilità.

Pomeriggio: sole e temperature fino a 14°C

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile, con il sole protagonista e una nuvolosità poco significativa. La temperatura massima raggiungerà i 14°C, offrendo condizioni piuttosto gradevoli per il periodo, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Anche il vento tenderà ad attenuarsi: dai moderati settentrionali del mattino passerà a debole da Sudest. Non sono attese precipitazioni e il cielo continuerà a mantenersi prevalentemente sereno o poco nuvoloso.

Sera: prosegue il tempo stabile, nessuna pioggia in vista

La stabilità atmosferica accompagnerà anche le ore serali. Su Torino sono attesi cieli ancora poco nuvolosi, senza fenomeni di rilievo. Con il progressivo calo delle temperature, il clima tornerà più fresco rispetto alle ore pomeridiane, ma non sono previste piogge per l’intera giornata. Non risultano allerte meteo attive: venerdì sarà quindi una giornata favorevole sul fronte meteorologico, dopo la fase più instabile della settimana.

Tendenza meteo Torino

Sabato 21 novembre: giornata soleggiata, con condizioni generalmente stabili;

giornata soleggiata, con condizioni generalmente stabili; Domenica 22 novembre: possibile ritorno di deboli piogge;

possibile ritorno di deboli piogge; Lunedì 23 novembre: tendenza verso un cielo poco nuvoloso, con un nuovo miglioramento.

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