CALASCA CASTIGLIONE – È temporaneamente bloccato da mezzogiorno circa il traffico lungo la strada statale 549 della Valle Anzasca, nel Verbano-Cusio-Ossola, a causa di un tir rimasto in panne.

La strada è interrotta prima dall’abitato di Castiglione, nel comune di Calasca Castiglione, in entrambi i sensi di marcia. Nell’attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco, grazie all’intervento del sindaco di Piedimulera Alessandro Lana è stata attivata la squadra di Aib – Protezione Civile per un supporto immediato agli operatori di Anas e alle forze dell’ordine.

Il conducente del mezzo pesante avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo, sbandando e urtando il guard rail, fermandosi in una posizione tale da impedire il passaggio delle auto in entrambi i sensi di marcia.

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