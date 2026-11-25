TORINO – Per tutto il mese di novembre, oltre cento docenti dell’Università di Torino affrontano il tema della violenza di genere durante le proprie lezioni, coinvolgendo studentesse e studenti in un percorso di approfondimento che attraversa discipline molto diverse. Dalla medicina al diritto, dalla matematica alla storia, passando per l’informatica e la letteratura, l’obiettivo è fornire strumenti per riconoscere le diverse forme di violenza e comprenderne le radici sociali e culturali.

L’iniziativa è promossa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Le lezioni, iniziate nelle scorse settimane, proseguiranno fino ai primi di dicembre. Sono oltre trenta gli appuntamenti previsti nella sola giornata di mercoledì 25 novembre.

Dalla medicina all’intelligenza artificiale: la violenza di genere nelle lezioni universitarie

Il programma affronta la violenza contro le donne da prospettive differenti, mostrando come il fenomeno possa emergere anche in contesti in cui non è immediatamente riconoscibile.

In ambito medico, Simone Baldovino, con la lezione Oltre l’emorragia, approfondisce i segnali che il personale sanitario può individuare durante il percorso di cura e che potrebbero rivelare situazioni di violenza. Stefania Pizzimenti, invece, affronta il tema dei diritti delle donne nella medicina attraverso due vicende emblematiche: quella di Henrietta Lacks, le cui cellule furono utilizzate nella ricerca scientifica senza il suo consenso, e quella del dietilstilbestrolo, farmaco prescritto alle donne in gravidanza prima che se ne conoscessero i rischi.

Anche lo sport diventa un terreno di riflessione, con la lezione di psicologia di comunità di Mara Martini dedicata al riconoscimento della violenza e alle possibilità di contrastarla.

Un altro ambito di approfondimento è quello dell’intelligenza artificiale. Rosa Meo, insieme a Giada Pedone e Diek Diop, propone di mettere alla prova i chatbot per imparare a individuare gli stereotipi e il divario di genere nelle risposte generate. Viviana Patti e il suo gruppo di ricerca si concentrano invece sulla progettazione condivisa di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, da utilizzare responsabilmente per contrastare la violenza di genere nei contesti sociali, istituzionali e digitali.

Lavoro, autonomia economica e partecipazione delle donne

Una parte delle lezioni affronta il ruolo delle donne nel mondo del lavoro e della ricerca scientifica. Cristiana Peano, nel corso di Arboricoltura, analizza il contributo femminile all’agricoltura mondiale. Simona Bonelli parte invece dalla storia di Rachel Carson, biologa della conservazione e autrice del libro Primavera silenziosa, per riflettere sulle difficoltà e sul significato di essere donna nel mondo scientifico.

Il tema della partecipazione alla vita pubblica è al centro della lezione di Letteratura spagnola di Barbara Greco e Aránzazu Calderón Puerta, che insieme a Fatima Zahra El Maliani discutono di attivismo, migrazioni e periferie.

Nel corso di Storia dei crimini di guerra di Marco Di Giovanni, Arianna Consolo approfondisce invece il ruolo delle donne nei conflitti civili con la lezione Resistenti e collaborazioniste.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla violenza economica e agli strumenti di tutela. Joëlle Long, insieme alle avvocate Elena Bigotti e Arianna Enrichens di Telefono Rosa Piemonte, affronta il tema della protezione delle donne vittime di violenza domestica e dei loro figli minorenni.

Marina Marchisio Conte e Alice Barana utilizzano invece dati e grafici per spiegare il legame tra lavoro, denaro e libertà di scelta, mostrando come la dipendenza economica possa diventare una forma di violenza. Camilla Borgna approfondisce infine le modalità con cui viene misurata la diffusione del fenomeno, a partire dalle indagini Istat sulle esperienze delle donne dall’infanzia all’età adulta.

Non mancano gli approfondimenti sul linguaggio: Raffaella Scarpa analizza le parole utilizzate dagli uomini che esercitano violenza in ambito domestico, mentre Cristina Bosco studia come individuare le espressioni di misoginia online attraverso l’analisi automatica dei testi.

Uno sguardo storico arriva anche dall’antichità. Nella sua lezione di Storia greca, Elisabetta Bianco affronta il tema del consenso nel mondo antico, ricostruendo il rapporto tra violenza e seduzione.

Il 26 novembre un convegno al Politecnico di Torino su donne e conflitti armati

Il percorso di approfondimento prosegue giovedì 26 novembre con il convegno Donne e conflitti armati: tra violenza, resilienza e ricostruzione, in programma dalle 9 alle 13 nella Sala Emma Strada del Politecnico di Torino, in corso Duca degli Abruzzi 24.

L’incontro è promosso dai Comitati Unici di Garanzia dell’Università di Torino, del Politecnico di Torino e dell’Università del Piemonte Orientale, in collaborazione con il CIRSDe, il Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere dell’Università di Torino.

Al centro del convegno ci saranno l’utilizzo della violenza di genere come strumento di guerra e il ruolo delle donne nei processi di pace e ricostruzione. Tra le partecipanti è prevista la presenza di Sasha Romantsova, rappresentante del Centro per le libertà civili di Kyiv, organizzazione insignita del Premio Nobel per la pace nel 2022.

Una delle due tavole rotonde sarà dedicata al sostegno che università e centri antiviolenza possono offrire alle donne nei percorsi di uscita dalla violenza.

Il calendario completo delle lezioni e degli appuntamenti organizzati dall’Università di Torino è disponibile sul sito ufficiale dell’Ateneo.

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