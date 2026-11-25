TORINO – Dopo settimane di chiusura e occupazione, Palazzo Nuovo riaprirà ufficialmente i battenti domani, giovedì 26 novembre 2026, con la ripresa regolare delle lezioni in presenza e di tutte le attività lavorative e amministrative.

Completati gli interventi di messa in sicurezza

La riapertura dell’edificio di via Sant’Ottavio arriva al termine dei necessari interventi tecnici e di ripristino effettuati dall’Ateneo per garantire nuovamente la piena agibilità, il decoro e la sicurezza delle aule e degli spazi comuni.

Con il rientro ordinario nelle aule universitari si chiude contestualmente anche la fase emergenziale delle lezioni delocalizzate negli spazi messi a disposizione dalla Regione Piemonte, un supporto logistico che nelle ultime settimane aveva permesso all’Università di assicurare almeno parzialmente la continuità della didattica in presenza agli studenti.

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