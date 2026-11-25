TORINO – Due arresti a Torino nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia. La Polizia di Stato ha individuato e fermato un uomo di 35 anni, ricercato dalla Turchia per un omicidio premeditato, e una donna di 29 anni destinataria di due Mandati di Arresto Europei emessi da Belgio e Lussemburgo per una serie di reati contro il patrimonio.

Le due operazioni, condotte da diversi uffici della Questura di Torino, hanno permesso di rintracciare nel capoluogo piemontese persone ricercate dalle autorità giudiziarie straniere.

Arrestato a Torino un uomo ricercato per omicidio in Turchia

Il primo arresto riguarda un uomo di 35 anni, latitante da tempo e ricercato a livello internazionale per un omicidio premeditato avvenuto in Turchia.

L’uomo è stato rintracciato nella mattinata del 19 novembre a Torino dagli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione della Questura, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Nei suoi confronti era stata emessa una richiesta di arresto dall’Alta Corte Criminale di Mersin, in Turchia. Il trentacinquenne è gravemente indiziato di aver partecipato all’omicidio di un connazionale, avvenuto il 16 giugno 2023 nella provincia di Mersin.

Secondo la ricostruzione delle autorità turche, l’uomo avrebbe raggiunto insieme ad alcuni complici, a bordo di un veicolo, la zona dell’abitazione della vittima. Dopo aver atteso il suo avvicinamento e aver scambiato alcune parole con lui, il gruppo avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco, provocandone la morte.

Il reato contestato è quello di omicidio premeditato, per il quale il codice penale turco prevede una pena massima dell’ergastolo.

Dopo l’arresto, il ricercato è stato accompagnato nel carcere di Torino. È ora a disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino, competente per la procedura di estradizione e la sua eventuale consegna alle autorità turche.

Ricercata da Belgio e Lussemburgo, arrestata in una struttura ricettiva a Mirafiori

La seconda operazione ha portato all’arresto di una donna di 29 anni, destinataria di due Mandati di Arresto Europei emessi dalle autorità giudiziarie di Belgio e Lussemburgo.

La donna è stata individuata dagli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura in una struttura ricettiva del quartiere Mirafiori Nord, dove alloggiava.

Le contestazioni riguardano una serie di furti di carte di pagamento e successive operazioni fraudolente. In Lussemburgo le vengono attribuiti quattro episodi di sottrazione di carte di credito, in un caso anche con il ricorso alla violenza. Secondo le accuse, le carte sarebbero state poi utilizzate per prelevare denaro contante e fare acquisti.

L’importo complessivo dei prelievi contestati ammonta a 13.600 euro e 1.500 sterline, mentre gli acquisti effettuati in diversi esercizi commerciali avrebbero raggiunto circa 650 euro. Alla donna viene contestato anche il riciclaggio, per aver ricevuto e trattenuto i proventi delle attività illecite pur essendo consapevole della loro provenienza.

Il mandato emesso dal Belgio riguarda invece tre episodi di sottrazione di carte bancarie ai danni di persone anziane. Le condotte sarebbero state realizzate attraverso un sistema organizzato, con la partecipazione di più persone che si dividevano i compiti: alcuni avrebbero osservato il codice Pin digitato dalle vittime alle casse dei supermercati, altri le avrebbero distratte, mentre un complice si sarebbe occupato di sottrarre le carte.

Gli episodi contestati risalgono al settembre e all’ottobre 2023 e al febbraio 2024, con importi rispettivamente di circa 1.300 euro, 2.500 euro e oltre 3.300 euro, oltre ad alcuni tentativi di pagamento non riusciti.

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