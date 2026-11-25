TORINO – Svolta nelle indagini sulla morte di Adalgisa Lariccia, la pensionata di 92 anni deceduta dopo essere stata aggredita durante uno scippo nel quartiere San Donato, a Torino. Nella notte i Carabinieri hanno fermato un uomo di 50 anni, ritenuto il presunto responsabile della rapina avvenuta lo scorso 16 novembre in via Schina.

L’attività investigativa, condotta per nove giorni dai militari del Nucleo Operativo Torino San Carlo e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino, ha portato all’individuazione dell’uomo, nei cui confronti vengono contestati i reati di rapina e omicidio preterintenzionale.

Lo scippo in via Schina e la caduta dell’anziana

I fatti risalgono alla tarda mattinata del 16 novembre. Adalgisa Lariccia stava passeggiando insieme alla nuora nella zona compresa tra corso Francia e via Schina, quando è stata avvicinata da un uomo in bicicletta.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il presunto aggressore, vestito con abiti scuri e con un cappellino in testa, avrebbe strappato la collana dal collo della 92enne, facendola cadere violentemente sull’asfalto.

Nell’impatto la donna aveva battuto la testa, rimanendo immobile a terra. La nuora, che aveva assistito alla scena, aveva immediatamente chiesto aiuto. Nonostante i soccorsi, per la pensionata le conseguenze della caduta si sono rivelate fatali.

Decisive le testimonianze della nuora e di un passante

Per ricostruire l’aggressione e individuare il responsabile sono state fondamentali anche le testimonianze raccolte dai Carabinieri nelle ore successive allo scippo.

In particolare, un passante aveva assistito alla scena e aveva tentato di inseguire il presunto scippatore mentre si allontanava in bicicletta. Sia il testimone sia la nuora della vittima sono stati ascoltati a lungo dai militari del Nucleo Investigativo.

Le indagini hanno consentito di arrivare al fermo del 50enne dopo nove giorni di accertamenti.

L’accusa di omicidio preterintenzionale

Nei confronti dell’uomo vengono contestati i reati di rapina e omicidio preterintenzionale, in relazione alla morte della pensionata dopo la violenta caduta provocata dallo scippo.

Nelle prossime ore la Procura sottoporrà il fascicolo al giudice per le indagini preliminari, presentando la richiesta di convalida del fermo e le proprie richieste in merito alla misura cautelare da applicare.

La posizione dell’uomo dovrà ora essere valutata dall’autorità giudiziaria.

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