TORINO – La Giunta regionale del Piemonte apre alla convocazione urgente di un tavolo di confronto per affrontare la vertenza legata alle testate locali del gruppo Ops Retail (già Netweek), con l’obiettivo di tutelare i posti di lavoro e garantire le pubblicazioni.

L’impegno è arrivato nel corso del question time in consiglio regionale, in risposta a un’interrogazione presentata dal consigliere Sergio Bartoli (Lista Civica Cirio Presidente PML). A farsi portavoce dell’esecutivo in Aula è stato l’assessore Maurizio Marrone, il quale ha assicurato la volontà della Regione di procedere con la massima tempestività per riunire attorno allo stesso tavolo tutte le parti coinvolte.

Al centro della preoccupazione istituzionale ci sono numerose testate radicate nelle province piemontesi, tra cui Il Canavese (edizioni di Rivarolo e Ciriè-Valli di Lanzo), Il Giornale di Ivrea e dell’Eporediese, La Nuova Periferia (edizioni di Chivasso e Settimo Torinese), Notizia Oggi Vercelli e L’Eco di Biella. Il vertice servirà a fare chiarezza sul quadro economico-finanziario dell’azienda, individuare strumenti per la salvaguardia occupazionale e ricercare soluzioni condivise per scongiurare lo stop.

Soddisfatto per la prima apertura, il consigliere Bartoli ha sottolineato la necessità di passare rapidamente dalle parole ai fatti: «Ho raccolto le sollecitazioni arrivate dal territorio e le ho portate in Consiglio, chiedendo alla Regione di assumere un ruolo attivo in questa vertenza. Dal mio question time arriva un impegno preciso: è un primo risultato importante, al quale devono ora seguire un confronto tempestivo e soluzioni concrete».

Per l’esponente della Lista Civica Cirio, la tutela del comparto passa innanzitutto dalla difesa dei lavoratori, inclusi i collaboratori con tutele più fragili, ma tocca anche un tema democratico e sociale: «Nel Canavese, nelle valli, nei piccoli Comuni e nelle aree montane, l’informazione locale ha un valore concreto, soprattutto per tanti anziani che continuano a trovare nel proprio settimanale un riferimento essenziale. La perdita di una redazione impoverisce tutto il territorio che quella redazione racconta».

Bartoli ha infine assicurato che monitorerà da vicino l’iter di convocazione del tavolo affinché si giunga a garantire un futuro alle imprese editoriali e a mantenere viva un’informazione di prossimità libera e indipendente.

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