TORINO – Si è ormai esaurita la perturbazione che nelle ultime 36 ore ha interessato il Piemonte. Dopo le piogge diffuse e le nevicate sulle Alpi – gli accumuli maggiori sono stati registrati tra le Alpi Graie e le Alpi Marittime, con oltre 30 centimetri di neve fresca in diverse località; il record spetta al Rifugio Gastaldi, nel Torinese, dove sono stati misurati 36 centimetri – la situazione meteorologica è destinata a migliorare parzialmente.

Quali sono gli ultimi aggiornamenti

Archiviata la fase perturbata degli ultimi giorni, il Piemonte si prepara a un cambio di passo netto sul fronte termico. Il maltempo lascerà spazio a una maggiore stabilità, ma il ritorno del sereno e delle schiarite porterà con sé un calo deciso delle temperature, con un assaggio d’inverno atteso già a partire da domenica 29 novembre.

Dopo piogge e nevicate sulle Alpi che hanno caratterizzato questo scorcio di settimana, il fine settimana vedrà un progressivo allontanamento della perturbazione. Già da sabato la situazione tenderà a migliorare, ma sarà soprattutto nella giornata di domenica che si affermeranno ampie schiarite su gran parte del territorio regionale.

Proprio l’assenza di copertura nuvolosa favorirà una più rapida dispersione del calore accumulato durante il giorno, facendo scivolare il termometro verso il basso soprattutto di notte e alle prime luci dell’alba. Sulle pianure piemontesi le minime potranno attestarsi generalmente tra -3 °C e +1 °C, con il rischio di gelate localizzate nelle zone più esposte.

Ancora più rigido il clima nelle vallate alpine, dove le temperature scenderanno sensibilmente sotto lo zero. L’aria più fredda tenderà ad accumularsi nei fondovalle e nelle campagne, creando le condizioni ideali per la formazione di brinate e gelate al suolo nelle aree rurali e nei settori meno ventilati.

Il passaggio tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre segnerà così l’ingresso in una fase tipicamente invernale, caratterizzata da giornate più luminose ma da notti e primissime mattine decisamente fredde su tutta la regione.

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