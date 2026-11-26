SERRAVALLE SCRIVIA – La Regione Piemonte ha dato il via libera a un piano da circa 3,3 milioni di euro per la bonifica e la messa in sicurezza dell’ex Ecolibarna di Serravalle Scrivia. L’intesa che aggiorna l’accordo del 2015 sarà sottoscritta da Regione, Ministero dell’Ambiente, Provincia di Alessandria e Comune.

Il programma riguarda l’ex stabilimento, le acque sotterranee contaminate e il monitoraggio ambientale del sito di interesse nazionale. Il cronoprogramma arriva al 31 dicembre 2029: il via libera regionale non coincide con la firma dell’intesa né con il completamento della bonifica.

Gli interventi e i fondi previsti

La gestione degli interventi è prevista in capo alla Provincia di Alessandria. Circa 2,1 milioni di euro sono destinati alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’ex stabilimento e delle acque sotterranee nelle aree circostanti, con particolare attenzione alla zona del Fabbricone.

Altri 1,2 milioni sono previsti per il monitoraggio ambientale del sito, dall’ex stabilimento fino al torrente Scrivia, e per la gestione degli impianti esistenti. I controlli serviranno anche a orientare gli interventi di risanamento, con il supporto tecnico di Arpa Piemonte.

Le risorse comprendono 2,89 milioni di euro di fondi statali già disponibili in Regione e oltre 418 mila euro messi a disposizione dalla Provincia. Gli importi destinati ai due ambiti di intervento sono indicati in forma approssimativa.

La firma e i prossimi passaggi

Dopo il via libera regionale resta la sottoscrizione dell’intesa tra gli enti coinvolti. L’assessora comunale Anna Massone ha spiegato che l’approvazione ministeriale è attesa entro la fine dell’anno e che, dopo il passaggio alla Corte dei conti, la Provincia potrebbe affidare a gennaio gli incarichi per i monitoraggi e lo studio degli interventi, salvo novità.

Secondo Massone, i nuovi studi serviranno anche a quantificare le risorse ancora necessarie. La Regione intende chiedere al Ministero ulteriori finanziamenti per completare la bonifica, distinti da quelli previsti dal piano.

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