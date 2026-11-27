ALESSANDRIA – Dal 1° dicembre 2026 al 18 febbraio 2027, sono previsti divieti di transito, sosta e fermata in alcuni tratti di via Tortona, via Mazzoni, via Fiume e via Solero, per consentire la prosecuzione degli scavi per la rete di teleriscaldamento.

Le limitazioni riguardano via Tortona tra via Mazzoni e via Claro, via Mazzoni tra via Tortona e via Fiume e via Fiume tra via Solero e via Mazzoni. Nello specifico, in via Solero il provvedimento interessa sia il tratto tra via Fiume e largo Bistolfi sia quello tra via Tortona e via Fiume e in quest’ultimo sono previsti un senso unico alternato, con accesso da via Tortona, e la strada a fondo cieco.

Incroci attraversabili

Gli incroci di via Fiume con via Solero e con via Mazzoni resteranno attraversabili grazie alla posa di lastre carrabili, mentre il tratto di via Solero accessibile da via Tortona sarà invece a fondo cieco.

Durante l’intervento sarà sospeso il lavaggio meccanizzato delle strade interessate, con il relativo divieto di fermata; la pulizia sarà effettuata manualmente.

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