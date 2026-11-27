TORINO – Un tir lungo 17 metri e alto due piani, interamente trasformato in un laboratorio natalizio fatto di mattoncini, sbarca nel cuore di Torino per il fine settimana. Il mezzo sta già destando la curiosità di molti passanti, ma l’evento itinerante avrà inizio domani, sabato 28, e continuerà domenica 29 novembre. Il Lego Holiday Lab farà tappa in piazza Lagrange, a pochi passi dal punto vendita Toys Center di piazza Carlo Felice.

Cosa si trova a bordo

Allestito con migliaia di mattoncini, luci e un grande albero decorato a tema, il truck offre un percorso gratuito pensato per grandi e piccoli su due livelli: al piano inferiore si entra nella fabbrica di Babbo Natale tra giochi e rompicapi da risolvere in squadra, mentre al piano superiore è possibile costruire una decorazione natalizia Lego da portare a casa come ricordo.

Durante la visita si può inoltre aderire all’iniziativa benefica Build to Give e partecipare al concorso instant win attivo per una settimana dal 28 novembre, che mette in palio 25 voucher Ticketmaster da 100 euro (ritirando la cartolina con QR code al Toys Center di piazza Carlo Felice dopo la registrazione allo stand oppure registrando lo scontrino di un acquisto Lego).

Come prenotare l’ingresso

Il villaggio su ruote sarà aperto al pubblico sabato 28 e domenica 29 novembre dalle 10:00 alle 19:00. L’ingresso è gratuito, ma per evitare code e assicurarsi l’accesso nella fascia oraria desiderata è consigliata la prenotazione online tramite Eventbrite; per chi si presenterà direttamente in piazza senza prenotazione, l’ingresso resterà comunque possibile compatibilmente con l’affluenza del momento.

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