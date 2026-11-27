DOMODOSSOLA – Un’ambulanza e quattro operatori della Croce Rossa saranno presenti al mercato del sabato di Domodossola per 15 giornate, scelte tra quelle di maggiore affluenza. Il servizio, previsto dall’accordo firmato con il Comune, non coprirà quindi tutti gli appuntamenti settimanali.

Il protocollo «Mercato più sicuro» è stato sottoscritto il 25 novembre in municipio dal sindaco Lucio Pizzi e dal presidente del comitato locale della Croce Rossa, Jonathan Zaccaria. La scheda dell’atto comunale riporta l’approvazione dello schema di protocollo e l’impegno di spesa con una determina del 19 novembre.

Ambulanza in via Verdi e operatori a piedi

Secondo quanto spiegato da Zaccaria, l’ambulanza sarà posizionata in via Verdi con due operatori; altri due si sposteranno a piedi, per raggiungere anche le vie nelle quali l’accesso diretto dei mezzi non è consentito.

L’assessore al commercio Gianluca Iervasi ha spiegato che il mercato dispone già di un piano di sicurezza e che il nuovo presidio risponde anche alle segnalazioni arrivate da cittadini e minoranza consiliare.

Avvio previsto il 5 dicembre

Il progetto dovrebbe partire sabato 5 dicembre 2026.

Al termine della sperimentazione, ha indicato Iervasi, l’amministrazione valuterà se proseguire e rendere continuativo il servizio. La decisione non è ancora stata presa.

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