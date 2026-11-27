TORINO – Un carico di oltre 360 chilogrammi di droga, tra hashish, marijuana e cocaina, è stato sequestrato dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine sul traffico di stupefacenti nell’area metropolitana di Torino. Quattro persone sono state arrestate al termine dell’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Torino.

L’indagine è partita da una serie di servizi di osservazione nei confronti di alcuni soggetti sospettati di gestire ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno concentrato la propria attenzione su alcuni movimenti sospetti nei pressi di un’azienda nel comune di Leinì, dove venivano trasferiti numerosi scatoloni.

I colli venivano successivamente caricati sulle autovetture e trasportati in alcuni box auto della zona. Un sistema di movimentazione e deposito che ha portato gli agenti a intervenire, procedendo con le perquisizioni.

Sequestrati 320 chili di hashish e 13 di cocaina

Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente:

– 320 chilogrammi di hashish;

– 27 chilogrammi di marijuana;

– 13 chilogrammi di cocaina.

Oltre alla droga, gli investigatori hanno trovato anche dispositivi GPS e sistemi di videosorveglianza nascosti all’interno degli imballaggi. Strumenti che, secondo quanto emerso dall’indagine, venivano utilizzati nell’ambito del sistema di gestione e movimentazione degli stupefacenti.

La cocaina destinata a diventare crack per il Parco Sempione

Un elemento particolarmente rilevante riguarda la destinazione della cocaina sequestrata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i 13 chilogrammi erano destinati a essere trasformati in crack e successivamente venduti nell’area del Parco Sempione, a Torino.

Le stime investigative indicano che, dopo il taglio e la lavorazione, la quantità di cocaina avrebbe potuto essere suddivisa in circa 40 mila dosi, mentre dalla trasformazione in crack si sarebbero potute ottenere altre 80 mila dosi.

Al termine delle operazioni, le quattro persone arrestate sono state accompagnate nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Sono a disposizione della Procura di Ivrea, che coordina le indagini.

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