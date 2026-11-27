Torna questa sera, venerdì 27 novembre, l’atteso appuntamento con le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto, con gli occhi di milioni di italiani puntati sulle urne pronte a svelare i numeri vincenti del concorso. L’attenzione è tutta rivolta al SuperEnalotto, che mette sul piatto un montepremi da capogiro: ben 59,6 milioni di euro per chi riuscirà a centrare la sestina vincente.

In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.

Ecco i numeri del Lotto di venerdì 27 novembre 2026:

Bari: 83 – 4 – 29 – 41 – 19

Cagliari: 9 – 54 -20 – 12 – 83

Firenze: 6 – 84 -86 – 76 – 23

Genova: 9 – 16 – 43 – 53 – 75

Milano: 54 – 34 – 75 – 7 – 66

Napoli: 18 – 22 – 33 – 3 – 13

Palermo: 27 – 29 – 15 – 14 – 20

Roma: 82 – 45 – 42 – 49 – 50

Torino: 87 – 44 – 20 – 25 – 31

Venezia: 39 – 22 – 6 – 48 – 50

Nazionale: 26 – 29 – 61 – 90 – 76

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 27 novembre sono:

4 – 6 – 9 – 16 – 18 – 20 – 22 – 27 – 29 – 34 – 39 – 43 – 44 – 45 – 54 – 82 – 83 – 84 – 86 – 87

Numero oro: 83

Doppio oro: 83 – 4

Extra: 3 – 7 – 12 – 14 – 15 – 19 – 25 – 33 – 41 – 42 – 48 – 49 – 53 – 75 – 76

I numeri del Superenalotto del 27 novembre 2026:

La combinazione vincente è: 56 – 30 – 22 – 85 – 14 – 38

Il numero Jolly è: 67

Il numero Superstar è: 64

Il Jackpot del Superenalotto: 59,6 milioni di euro.

I simboli estratti al Simbolotto

35-UCCELLO

18-CERINO

24-PIZZA

6-LUNA

3-GATTA

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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