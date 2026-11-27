TORINO – Dopo oltre quarant’anni le Frecce Tricolori si preparano a cambiare aereo. La Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare abbandonerà progressivamente gli storici MB-339 per passare ai nuovi M-346 prodotti da Leonardo. A rendere ancora più riconoscibile il nuovo velivolo ci sarà una firma torinese: quella di Pininfarina, che ha disegnato la livrea destinata ad accompagnare la nuova generazione delle Frecce.

Il primo esemplare dell’M-346 nella configurazione PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale) è stato presentato giovedì 26 novembre 2026 nello stabilimento Leonardo di Venegono Superiore, in provincia di Varese. Con il roll-out del velivolo sono iniziate anche le attività di collaudo, un passaggio importante nel percorso che porterà alla sostituzione degli aerei attualmente in servizio.

Quindici nuovi aerei per le Frecce Tricolori

Il programma prevede la realizzazione di 15 M-346 destinati alla Pattuglia Acrobatica Nazionale, per una commessa del valore complessivo di circa un miliardo di euro. La produzione e le consegne sono previste tra il 2027 e il 2028.

Il nuovo aereo è un bimotore da addestramento avanzato, già utilizzato da numerose forze aeree internazionali per preparare i piloti destinati ai caccia di ultima generazione. La versione PAN è stata adattata alle esigenze delle esibizioni acrobatiche, mantenendo le caratteristiche di prestazione e manovrabilità del modello e integrando dotazioni specifiche, tra cui l’impianto fumogeni e sistemi di streaming video.

Il passaggio dal vecchio al nuovo velivolo sarà graduale. Nel 2027 le Frecce Tricolori continueranno a esibirsi con gli MB-339, mentre la transizione dei piloti sull’M-346 è programmata tra l’estate del 2027 e la primavera del 2028.

La firma di Pininfarina sulla nuova livrea

A legare il nuovo aereo al Piemonte è soprattutto il lavoro di Pininfarina. La storica azienda di design torinese ha infatti ideato la livrea che vestirà gli M-346 delle Frecce Tricolori, sviluppando un progetto grafico pensato per valorizzare il tricolore e la spettacolarità delle evoluzioni acrobatiche.

Il disegno era stato presentato già il 12 settembre 2024, durante la cerimonia organizzata alla base aerea di Istrana per celebrare il rientro delle Frecce Tricolori dal North America Tour.

Il progetto, definito «Rinascimento del Tricolore», punta a coniugare la tradizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale con un linguaggio estetico contemporaneo. La grafica è stata studiata per essere riconoscibile anche durante le manovre: un disegno che si sviluppa sulle tre dimensioni dell’aereo e che deve mantenere elementi visivamente identificabili da diverse angolazioni, trasmettendo al pubblico una sensazione di velocità e dinamismo.

La collaborazione rappresenta un nuovo esempio dell’incontro tra tecnologia e design italiano. Da una parte Leonardo, responsabile dello sviluppo e della produzione del velivolo; dall’altra Pininfarina, che ha portato la propria esperienza stilistica su uno degli aerei destinati a diventare il nuovo volto delle Frecce Tricolori.

Un nuovo capitolo per uno dei simboli italiani nel mondo

Gli MB-339 sono entrati in servizio con le Frecce Tricolori nel 1982 e hanno accompagnato per oltre quattro decenni le esibizioni della pattuglia, in Italia e all’estero. La loro sostituzione segna quindi un passaggio storico per l’Aeronautica Militare.

Con i nuovi M-346 si apre una fase caratterizzata da prestazioni, capacità di manovra e dotazioni tecnologiche più avanzate. Il programma non riguarda soltanto la fornitura degli aerei: comprende anche l’addestramento dei piloti e del personale tecnico, sistemi di simulazione, supporto logistico e interventi di adeguamento delle infrastrutture della base di Rivolto, sede delle Frecce Tricolori.

Il rinnovamento della flotta diventa così anche una vetrina per l’industria italiana. E sulla nuova generazione di aerei che solcherà i cieli con il tricolore ci sarà anche un pezzo di storia del design torinese.

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