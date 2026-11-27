TORINO – Ci sono dischi che non invecchiano perché non sono mai stati “di moda”. Distorta Diagnostica, secondo album solista di Madaski uscito nel 1996 per Mercury Blackout/PolyGram, è uno di questi. Ieri sera, 26 novembre, il fondatore degli Africa Unite l’ha riportato sul palco dell’Hiroshima Mon Amour di Torino per festeggiarne i trent’anni.

Nato a Torino in anni di grande fermento, quando le band della città sognavano di suonare “europee” e non melodiche, il disco è un lavoro radicale. Ha pochissimo canto e molta elettronica spinta al limite, e racconta un periodo personale difficile, segnato dalla malattia, trasformato in materia sonora. Lo stesso Madaski ha affermato che oggi un album così sarebbe quasi impensabile.

La serata si è divisa in due atti. Nel primo sono tornati i suoni di Distorta Diagnostica e di Dance or Die, con alcuni compagni di allora: Ru Catania alle chitarre, Silvio Franco al basso e Enrico “Ninja” Matta dei Subsonica come ospite.

Il secondo atto ha cambiato completamente registro. Madaski al pianoforte e Marco “Benz” Gentile al violino hanno presentato 3 kleine Stücke für Klavier und Violine, nuove composizioni che anticipano un lavoro atteso tra il 2026 e il 2027. Anche qui il rumore entra nella scrittura, come uno strumento in più.

Trent’anni dopo, la distorsione è ancora lì, ma suona come una ricerca che continua più che come un ricordo.

Le serate di HMA continuano, stasera con Santamarea + Lamante è il doppio concerto dal vivo. Per il resto (sempre molto ricco) hiroshimamonamour.org.

Foto e report Paolo Pavan/QP

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