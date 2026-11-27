VERCELLI – Il Natale a Vercelli si apre sabato 28 novembre alle 18 con l’accensione dell’albero e delle luminarie in piazza Cavour. È il primo degli 87 appuntamenti annunciati nel programma del Comune, che proseguirà fino al 10 gennaio 2027 tra centro, rioni e altri luoghi della città.

Il calendario comprende 47 iniziative diverse, alcune ripetute in più giornate, e 37 appuntamenti dedicati ai bambini. Alla sua organizzazione hanno contribuito oltre 20 realtà cittadine tra associazioni, scuole, rioni, fondazioni e istituzioni. Sono previsti concerti, mostre, spettacoli, laboratori e feste, con iniziative anche nei musei, nei teatri e in ospedale.

Le accensioni in piazza e nei rioni

All’appuntamento del 28 novembre in piazza Cavour è previsto anche un incontro con Babbo Natale. Il calendario turistico del Vercellese indica poi per sabato 5 dicembre, alle 17.30, l’accensione dell’albero del rione Isola sul piazzale del Palapregnolato, accompagnata da un momento conviviale.

Mercoledì 9 dicembre alle 10.30 sono in programma la decorazione e l’accensione dell’albero curato dalla Fondazione Marazzato in piazza Palazzo Vecchio.

La Casa di Babbo Natale e le iniziative per bambini

In corso Libertà aprirà la Casa di Babbo Natale, che accoglierà bambini e famiglie per otto giornate tra il 5 e il 24 dicembre. Il programma comprende anche 23 laboratori di teatro, arte, origami e attività creative.

Il 22 dicembre alle 16, nel rione Cappuccini, è prevista una merenda con cioccolata calda per i bambini delle scuole del quartiere. Il 6 gennaio la Befana arriverà in piazza Cavour con i Vigili del Fuoco.

Concerti e iniziative sociali

Il Comune annuncia sei concerti, tra cui gli appuntamenti della Società del Quartetto e il concerto di Capodanno della Camerata Ducale, previsto il 31 dicembre alle 19.30 al Teatro Civico.

Tra gli altri appuntamenti musicali figurano il concerto «Sulla via Francigena», il 14 dicembre alle 21 nella basilica di Sant’Andrea, e il concerto della Vercelli Jazz Filarmonica, il 23 dicembre alle 21 al Teatro Civico.

Il programma comprende anche laboratori delle Politiche sociali organizzati con Diapsi. L’assessore Valeria Simonetta li presenta come occasioni di incontro, in particolare per chi vive solo o attraversa un momento difficile.

Dopo gli appuntamenti di dicembre e l’arrivo della Befana, le iniziative natalizie proseguiranno fino al 10 gennaio.

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