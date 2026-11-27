NIZZA MONFERRATO – Il nuovo ospedale della Valle Belbo, a Nizza Monferrato, dovrebbe accogliere i primi pazienti da marzo 2027, con hospice e ospedale di comunità. Medicina, geriatria, riabilitazione funzionale e lungodegenza sono invece previste da luglio. Il calendario è stato illustrato dal direttore generale dell’Asl di Asti, Giovanni Gorgoni, durante il sopralluogo del 26 novembre.

Le date sono previsionali: nel suo comunicato sul completamento dell’edificio, l’Asl indica la primavera 2027 per il trasferimento dei primi servizi, senza precisare le date delle singole attivazioni. La prospettiva di marzo era già stata annunciata dall’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi.

Le fasi di attivazione dei servizi

Il cronoprogramma illustrato da Gorgoni prevede la conclusione dei collaudi contrattuali entro marzo 2027. Nella prima fase dovrebbero entrare in funzione l’hospice e l’ospedale di comunità, insieme agli spazi necessari al personale, tra cui mensa, farmacia e spogliatoi.

Subito dopo sono previsti il punto di primo intervento, l’accoglienza e la diagnostica per immagini trasferita dal presidio Santo Spirito. Nel nuovo ospedale troveranno posto anche la dialisi trasferita dalla Rsa di Canelli, la riabilitazione ambulatoriale e gli ambulatori specialistici, con attivazioni graduali indicate tra aprile e giugno 2027.

Per i cittadini l’avvio dei primi servizi non coinciderà quindi con l’apertura contemporanea di tutti i reparti. La fase prevista a luglio comprende medicina, geriatria, riabilitazione funzionale e lungodegenza.

Collaudi e collegamento con l’ospedale di Asti

Secondo l’Asl, la parte edilizia è sostanzialmente completata, ma restano da portare avanti i collaudi e la sistemazione delle aree esterne. Il cantiere era ripartito nel gennaio 2023, dopo una lunga interruzione.

Il Valle Belbo è progettato come presidio collegato al Cardinal Massaia di Asti e alla rete territoriale. La proposta di organizzazione trasmessa dall’Asl alla Regione individua una funzione di collegamento tra ospedale e territorio, con attenzione alla continuità delle cure dopo la fase acuta e alla riabilitazione.

Per Gorgoni, il progetto rientra in un disegno in cui «ospedale e territorio operano come un unico sistema di presa in carico». Restano da completare i collaudi, definire con il territorio il modello organizzativo definitivo e confermare le date effettive di trasferimento e attivazione dei servizi.

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