OULX – All’ora di pranzo di ieri, giovedì 26 novembre, a Oulx, un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha scatenato il panico tra i clienti del centro commerciale Le Baite di corso Torino.

La dinamica

Stando a quanto ricostruito, il trentaduenne aveva appena sottratto due machete da un supermercato situato lungo corso Torino. Una volta uscito dal punto vendita, ha iniziato ad aggredire verbalmente e minacciare alcuni magazzinieri, per poi scagliarsi contro due vetrine del complesso commerciale mandandole in frantumi.

La scena ha comprensibilmente spaventato i presenti, spingendo numerosi clienti ad allontanarsi in fretta per mettersi al riparo.

Bloccato dalla vigilanza e portato alle Vallette

A scongiurare conseguenze ben più gravi è stato l’intervento di un addetto alla vigilanza, riuscito a fermare l’uomo prima che potesse ferire qualcuno o causare ulteriori danni. Sul posto sono quindi intervenuti i Carabinieri della stazione di Oulx, che hanno arrestato il trentaduenne in flagranza con le accuse di furto aggravato, minacce e danneggiamento. La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata al supermercato, mentre per l’arrestato si sono aperte le porte del carcere delle Vallette a Torino.

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