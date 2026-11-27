TORINO – Settantasette nuovi operatori pronti a scendere in strada già da domani per presidiare il territorio e rafforzare la sicurezza urbana. Si è concluso oggi, venerdì 27 novembre, con una cerimonia solenne nella cornice risorgimentale di piazza Carignano a Torino, il 101° Corso di Formazione regionale per Agenti di Polizia Locale, che immette in ruolo effettivo 77 nuovi agenti destinati a 47 Comuni, Unioni di Comuni ed enti provinciali del Piemonte.

I valori della divisa

Alla consegna delle placche di servizio, accanto ai sindaci e ai familiari dei neo-diplomati, hanno preso parte le principali autorità civili e militari, tra cui il Prefetto di Torino Donato Giovanni Cafagna, la senatrice Elisa Pirro e il vicepresidente del Consiglio comunale Domenico Garcea.

Nel portare il saluto della Regione, il presidente Alberto Cirio ha definito l’ingresso nella Polizia Locale «un gesto d’amore verso il Paese», ringraziando le famiglie per il sostegno quotidiano. Sulla centralità del rapporto umano ha insistito anche l’assessore alla Sicurezza di Torino Marco Porcedda, ricordando ai neo-agenti che indosseranno un’uniforme che rappresenta l’intera comunità.

Un ringraziamento particolare ai formatori della scuola “Roberto Bussi” è arrivato infine dal Comandante generale della Polizia Locale torinese Roberto Mangiardi, che ha consegnato ai giovani colleghi tre parole chiave per orientare il servizio quotidiano: competenza, integrità e umanità.

I territori piemontesi dove entreranno in servizio

A partire da domani i 77 nuovi agenti andranno a rinforzare gli organici di numerose amministrazioni locali distribuite su tutto il territorio regionale. Oltre al capoluogo Torino e alla Città Metropolitana, i nuovi ingressi interesseranno diversi centri del Torinese — tra cui Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno, Pinerolo, Rivoli, Settimo Torinese, Pianezza, Piossasco, Giaveno, Rivarolo Canavese e Trofarello — insieme alle aree montane dell’Unione Comuni Olimpici Via Lattea e dell’Unione Montana Alpi Graie.

Rinforzi importanti anche nel Cuneese (tra cui Bra, Fossano, Mondovì e Limone Piemonte, oltre alla Provincia di Cuneo e all’Unione Comuni del Fossanese), nell’Alessandrino (Alessandria, Novi Ligure, Valenza e Pozzolo Formigaro), fino a Costigliole d’Asti e Miasino nel Novarese.

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