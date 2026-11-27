TORINO – Eteria e Webuild sono al primo posto nelle graduatorie dei due lotti per le opere civili della Metro 2 di Torino, nella tratta prevista tra Rebaudengo e Porta Nuova. Il risultato non equivale ancora all’aggiudicazione: prima dei grandi cantieri restano le verifiche sulle imprese, la firma dei contratti e la progettazione esecutiva.

Le graduatorie sono state comunicate dalla Città di Torino il 26 novembre 2026, dopo la valutazione delle offerte tecniche e l’apertura di quelle economiche. L’appalto per la tratta Rebaudengo-Porta Nuova vale complessivamente circa un miliardo di euro.

Le graduatorie dei due lotti

Nel primo lotto, alle spalle di Eteria Consorzio Stabile, si sono classificate Strabag, ICM, Impresa Pizzarotti e C.M.C. Ravenna. Nel secondo lotto, dopo Webuild, figurano Impresa Pizzarotti ed Eteria.

Il Comune precisa che le graduatorie sono subordinate all’apertura della documentazione amministrativa e alle verifiche previste dalla legge. Dopo i controlli sui requisiti degli operatori economici si potrà procedere all’aggiudicazione formale e alla sottoscrizione dei contratti.

Il percorso e l’opzione per il Politecnico

Il primo lotto va dall’area di Rebaudengo al piazzale della Croce Rossa, prevalentemente lungo l’ex trincerone ferroviario. Comprende il capolinea Rebaudengo, tre stazioni superficiali, il deposito interrato, l’officina, la sala di controllo e un nuovo boulevard urbano. A Rebaudengo è previsto l’interscambio con il Passante ferroviario.

Il secondo lotto prosegue dal piazzale della Croce Rossa a Porta Nuova. Il tunnel è previsto interamente in sotterraneo, scavato con una talpa meccanica a circa 25-30 metri di profondità. Lungo il percorso sono previste sei stazioni: Bologna, Novara, Verona, Mole/Giardini Reali, Carlo Alberto e Porta Nuova. In quest’ultima è previsto l’interscambio con la Linea 1 e la ferrovia.

La gara include anche un’opzione da 450 milioni di euro per prolungare la tratta da Porta Nuova al Politecnico. Non è un’estensione già affidata: il Comune la collega alla disponibilità di ulteriori finanziamenti.

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