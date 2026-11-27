TORINO – Venerdì 27 novembre due regionali veloci serali tra Torino e Milano sono cancellati e sostituiti da altri treni, con orari di partenza anticipati. Il 27 e il 28 novembre cambiano anche alcune corse del mattino e sono previsti autobus sostitutivi da Novara a Vercelli.

Le variazioni, indicate nell’avviso di RFI sugli orari dei treni interessati, sono legate ai lavori di manutenzione programmata tra Vercelli e Novara e riguardano corse specifiche.

Venerdì sera: i due treni sostitutivi

Il 27 novembre l’RV 2045 Torino-Milano, normalmente in partenza alle 21:54, è sostituito dal treno 33427: lascia Torino Porta Nuova alle 21:35, ferma a Porta Susa alle 21:46 e arriva a Milano Centrale alle 23:40.

Nella direzione opposta, l’RV 33456 è sostituito dal treno 83780, in partenza da Milano Centrale alle 22:00 e in arrivo a Torino Porta Nuova alle 00:07 del 28 novembre. Il treno originario sarebbe partito alle 22:05.

Le corse del mattino il 27 e il 28 novembre

Per entrambe le giornate sono modificati gli orari di tre regionali veloci:

RV 2011 Torino-Milano: parte da Torino Porta Nuova alle 5:30 anziché alle 5:04 e arriva a Milano Centrale alle 7:25.

parte da Torino Porta Nuova alle 5:30 anziché alle 5:04 e arriva a Milano Centrale alle 7:25. RV 2014 Milano-Torino: parte da Milano Centrale alle 7:40 anziché alle 7:15 e arriva a Torino Porta Nuova alle 9:35.

parte da Milano Centrale alle 7:40 anziché alle 7:15 e arriva a Torino Porta Nuova alle 9:35. RV 2010 Milano-Torino: circola regolarmente fino a Novara, da dove riparte alle 6:20; l’arrivo a Torino Porta Nuova è previsto alle 7:40.

Bus da Novara a Vercelli

Per i regionali indicati nella tabella, il tratto da Novara a Vercelli è cancellato e coperto da autobus; a Vercelli il viaggio prosegue in treno. Le modifiche all’R 11354 valgono soltanto venerdì 27.

Regionale Giorni di novembre Bus da Novara Bus a Vercelli Treno da Vercelli R 11350 27 e 28 3:35 4:14 4:27 R 11352 27 e 28 4:50 5:29 5:42 R 11354 27 5:37 6:16 6:23

I bus sostitutivi partono da Novara prima dell’orario originario dei treni. Per l’R 11354 sono modificati anche gli orari da Vercelli a Torrazza; da Chivasso a Ivrea la corsa è regolare.

I bus di Trenitalia fermano nei piazzali davanti alle stazioni; per le corse che fermano a Borgo Vercelli, la fermata è in via T. Tasso, lato chiesa, all’altezza della palina STN.

Le altre variazioni verso Torino

Sulla Ivrea-Torino, il 27 e il 28 novembre l’RV 2712 parte da Torino Porta Susa alle 7:30 e arriva a Porta Nuova alle 7:45, rispettivamente quattro e cinque minuti dopo l’orario ordinario.

Sulla SFM3 Bardonecchia-Torino, il regionale 26907 del 27 novembre e il 26995 del 28 novembre arrivano a Porta Nuova alle 7:50, cinque minuti più tardi del previsto.

Prima di partire è opportuno controllare la singola corsa, compresi numero del treno, orario e fermata dell’eventuale bus. Trenitalia indica che i canali di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati.

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